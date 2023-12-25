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الاحتلال يجلي منذ الصباح عسكريين أصيبوا في غزة

12/25/2023 5:14:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت مراسلة الجزيرة أن مروحيات عسكرية إسرائيلية نقلت منذ صباح اليوم جنودا جرحى من غزة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.


وتستمر الاشتباكات الضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدة محاور بقطاع غزة.


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