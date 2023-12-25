الاحتلال يجلي منذ الصباح عسكريين أصيبوا في غزة

الاحتلال يجلي منذ الصباح عسكريين أصيبوا في غزة
التاريخ
12/25/2023 5:14:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت مراسلة الجزيرة أن مروحيات عسكرية إسرائيلية نقلت منذ صباح اليوم جنودا جرحى من غزة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.
وتستمر الاشتباكات الضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدة محاور بقطاع غزة.
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