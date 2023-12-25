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الأصل المالي الأكثر ربحا في 2023.. لو استثمرت به لتضاعفت أموالك

12/25/2023 5:14:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت العملة المشفرة "البيتكوين" قفزة في قيمتها خلال 2023، على الرغم من التوترات الجيوسياسية وحدوث اضطرابات في القطاع المصرفي الأمريكي.
واستهلت عملة "البيتكوين" تداولات العام 2023 عند 17000 دولار، وفي نهاية العام يتم تداول العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند 43000 - 44000 دولار.
وبذلك تكون عملة "البيتكوين" قد صعدت بنحو 160% في هذا العام 2023، أي أن المستثمر الذي استثمر في هذا العملة فقد تضاعفت أمواله بنسبة 160% بمجرد شراء البيتكوين لمدة 365 يوما.
وجاء صعود العملة المشفرة، بدعم التفاؤل حيال احتمالية موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إطلاق صناديق متداولة في البورصة للسعر الفوري للعملة المشفرة.
وعلى الرغم من صعود اللافت "للبيتكوين" في العام 2023، إلا أن عددا من الخبراء يحذرون من الاستثمار في هذا الأصل المالي كون لا توجد جهة رسمية تصدر العملة.

RT

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