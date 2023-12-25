الاحتلال يعتقل شابين من قلقيلية
التاريخ
12/25/2023 5:14:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين من مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين وهما: صبري أبو حامد، ومحمد خدرج، بعد أن داهمت مكان عملهم بمزرعة أبقار ببلدة حجة شرق قلقيلية.
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