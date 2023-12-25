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أونروا: نكافح لرعاية أكثر من 50 ألف حامل في غزة

12/25/2023 5:14:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأحد، إنها تكافح لتوفير الرعاية لما لا يقل عن 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة وسط هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.


وأكدت المنظمة الأممية، في بيان: "هناك ما يقدر بأكثر من 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة، فيما تلد أكثر من 180 امرأة كل يوم".


وأشارت الوكالة الأممية أن "الأطباء والقابلات التابعين لها يبذلون كل ما في وسعهم لتوفير الرعاية للنساء الحوامل بعد الولادة والحوامل المعرضات لمخاطر عالية في 7 من أصل 22 مركزا صحيا تابعا للأونروا".


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