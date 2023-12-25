مصادر الطاقة .. هل تصبح المحطات النووية بديلا موثوقا به من جديد؟

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Explainer: Steht die Kernenergie vor dem Comeback?Español (es) La energía nuclear ¿está lista para resurgir?English (en) Explainer: Is nuclear energy poised for a comeback? (الأصلي)Pусский (ru) Новая жизнь мирного атома в Швейцарии?日本語 (ja) スイスで浮上する原発の「新設シナリオ」Italiano (it) L'energia nucleare è pronta a tornare in auge?تغيّر النظرة العالمية

في السنوات الأخيرة، تغيّرت المواقف تجاه الطاقة النووية، مدفوعة بالمخاوف بشأن تغيّر المناخ وأزمة الطاقة الأخيرة الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. وأعادت اليابان، التي شهدت كارثة فوكوشيما عام 2011، تشغيل مفاعلاتها النووية، بينما تقوم دول أخرى ببناء منشآت جديدة (الصين وروسيا والهند)، وتعيد بلدان أخرى النظر في قرارات سابقةرابط خارجي (بما في ذلك بولندا ورومانيا وكوريا الجنوبية)، أو توسيع المنشآت القائمة بالفعل (فرنسا وبلجيكا وفنلندا).

خلال مؤتمر المناخ (كوب28/ COP28) المنعقد حاليا في دبي، وقعت 20 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغانا والسويد يوم السبت الماضي إعلانا يهدف إلى مضاعفة قدرات الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050رابط خارجي كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية. وتبلغ قدرة الطاقة النووية على الإنتاج حاليا 370 جيغاوات، وتشغل 31 دولة مفاعلات نووية.

يقول الفريق المؤيد للطاقة النووية إنها مكمّل نظيف وآمن للطاقة الشمسية ولطاقة الرياح. ووفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA) العام الماضيرابط خارجي ، تُعد الطاقة النووية أمراً حيوياً لتحقيق أهداف انبعاثات الكربون المنصوص عليها في اتفاقية باريس لعام 2015. لكن مضاعفة قدرة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، سيتطلّب استثمارات ضخمة. وفي البلدان الغربية، حيث نجد ما يقرب من ثلاثة أرباع القدرة النووية العالمية، تشهد هذه الأخيرة ركودا في الاستثمارات بسبب ارتفاع تكلفة البناء، وتعاني المشروعات من قلة التمويل وتشهد تأخيرا في الانجاز.

في المقابل، يقول الفريق المعارض لهذه العودة القوية للطاقة النووية، إن الأهداف المعلن عنها خلال فعاليا كوب28 في دبي غير واقعية، حيث أصبح انتاج الطاقة النووية مكلفا للغاية ومحفوفا بالمخاطر وبناؤه بطيئا. ويجادل هذا الفريق بأن مصدر الطاقات المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية ومياه السدود هي حلول أرخص وأكثر أمانا وأسرع انتاجا. كما تعبّر الجماعات البيئية عن تحفظها بشأن سلامة النفايات النووية وفرص التخلّص منها.

الموضوع يطرح للنقاش من جديد في سويسرا

في أعقاب الكارثة النووية في فوكوشيما باليابان، قررت الحكومة السويسرية في عام 2011 التخلص التدريجي من الطاقة النووية. وفي عام 2017، صوّت 58% من الناخبات والناخبين السويسريين على هذا القرار لصالح إيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية الخمسة الموجودة في البلاد، وحظر بناء محطات جديدة، واعتماد قانون جديد- استراتيجية الطاقة 2050- الذي يروّج لمصادر الطاقة المتجددة.

لكن بعد مرور ست سنوات، يبدو أن طريقة التفكير بدأت تتغيّر. ويعتقد بعض السياسيات والسياسيين، وخاصة من تياري اليمين ويمين الوسط أن الانتقال الطاقي لا يمكن تحقيقه بالاعتماد فقط على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرمائية فقط.

وذكرت صحيفتا "لوماتان دي مونش" (Le Matin Dimanche ) و"سونتاغس تسايتونغ" ( SonntagsZeitung ) يوم الأحد الماضي أنه يبدو أن الحكومة الفدرالية تشكّ في "النهج المتخذ نحو مستقبل خالٍ من الطاقة النووية". يُذكر أن الحكومة المكونة من سبعة أعضاء، تضم وزير البيئة ألبرت روشتي من حزب الشعب اليميني المتشدد.

وتوصي الحكومة الفدرالية بقبول الالتماس الذي تقدم به رئيس الحزب الليبرالي الراديكالي تييري بوركارتررابط خارجي الذي يدعو فيه السلطات المعنية للحفاظ على المحطات النووية القائمة والنظر في احتمال انشاء محطات جديدة في المستقبل.

وتضيف الحكومة بأن قبولها بالاقتراح الأخير لا يمنح ضوءًا أخضر لرفع الحظر المفروض على محطات الطاقة النووية الجديدة، لكنها تعد بانجاز تقرير من شانه أن يسمح "باتخاذ قرارات بعد معرفة كاملة بالحقائق".

برلمان منقسم

من المرجح أن يكون ملف الطاقة النووية على أجندة الدورة الشتوية للبرلمان التي بدأت في 4 ديسمبر الجاري. لكن اقتراح زعيم الليبراليين الراديكاليين سيثير جدلا بلا شك، حيث عبّر بعض السياسيين والسياسيات من اليسار ومن حزب الوسط بناء محطات نووية جديدة من فترة طويلة بسبب ما يشكله ذلك من خطر إشعاعي ومن هدر للوقت وارتفاع للتكاليف.

وقال عضو البرلمان عن حزب الخضر، باستيان جيرو: "لن يتم بناء محطة طاقة نووية جديدة قبل 20 عاما على أقرب تقدير، ومن الواضح أن الانتقال الطاقي لن ينتظر كل هذه الفترة".

ووفقا للمنصة السياسية "سمارت فوت" ( Smartvote )، فإن الفريق المعارض لبناء محطات الطاقة النووية سيحققون فوزا متواضعا، ولن تزيد هذه الأغلبية عن 105 إلى 95 صوتا. وبمجرد أن يغيّر عدد قليل من السياسيات والسياسيين رأيهم ستنقلب المعادلة. أما "الوضع في مجلس الشيوخ، فتلك قصة أخرى"، بحسب "سونتاغس تسايتونغ" و"لوماتان ديمونش"، حيث يسيطر معسكر المؤيدات والمؤيدين للطاقة النووية.

أربع محطات قادرة على العمل ما ظلت آمنة

توجد في سويسرا أربع محطات طاقة نووية تنتج ما يقرب من ثلث احتياجات الطاقة في البلادرابط خارجي ، بينما تنتج السدود ما يناهز 60% من الطاقة الكهرمائية..

محتويات خارجية

وفي الوقت الذي قررت فيه الحكومة السويسرية التخلّص تدريجياً من الطاقة النووية، لم يتم تحديد موعد نهائي لإغلاق هذه المحطات باستثناء محطة موهليبرغ، التي تم إنشاؤها قبل 47 عاما، و توقّفت عن العمل في ديسمبر 2019، ويتم الآن تفكيكها.

ولا يوجد في سويسرا قانون يحدد بدقة مدة تشغيل محطات الطاقة النووية. وبالإمكان استمرار تشغيلها طالما هي آمنة. وقام المشغلان "أكسبو هولدنغ آي جي" ( Axpo Holding AG)، و"ألبيك هولدينغ آي جي" ( Alpiq Holding AG) بالفعل بتمديد عمر عمل محطتهما إلى ستين عامًا بعد أن كان خمسين عامًا من قبل. وبالتالي سيتواصل تشغيلهما حتى عام 2040 تقريبا. وتدرس ألبيك حاليا إمكانية تجديد فترة التشغيل لمدة زمنية إضافية تصل إلى أزيد من ثمانين عامًا.

وبحلول عام 2050، يقدّر الخبراء أن سويسرا ستحتاج إلى كهرباء تزيد بنحو 50% عما تحتاجه اليوم، خاصة بسبب الزيادة الهائلة المنتظرة في عدد المركبات الكهربائية.

swissinfo

الطاقة النووية أم الطاقة المتجددة: تنوع آراء السويسريين

اقترع الناخبات والناخبون السويسريون مرات عديدة بشأن الطاقة النووية. ففي عام 2016، رفض الشعب السويسري اقتراحا تقدم به حزب الخضر يدعو إلى إغلاق المحطات النووية بعد 45 عاما من بداية تشغيلها. وفي عام 2017، وافق الشعب السويسري في المقابل على إيقاف تشغيل المحطات الحالية تدريجيا وحظر بناء محطات جديدة.

وليس من المستبعد أن يجُرى تصويت آخر في المدى المنظور: فقد جمع النادي السويسري للطاقة ( Club Energie Suisse) 120 ألف توقيعًا لمبادرته "أوقفوا انقطاع التيار الكهربائي" التي تهدف إلى رفع الحظر المفروض على بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة النووية في سويسرا.

وكشف استطلاع للرأي نُشرت نتائجه في مارس 2023، أن أكثر من نصف السويسريات والسويسريين يعتقدون أن محطات الطاقة النووية مهمة لمنع نقص الكهرباء، وأن 64% منهم ومنهن يعارضون،/ن إغلاق المحطات النووية في بلادهم بحلول عام 2037، كما طالب حزب الخضر. كما أن 56% من المشاركين والمشاركات "يؤيدون/ن أو يؤيدون/ن بالأحرى" التعجيل في بناء محطات نووية جديدة لتأمين إمدادات الكهرباء في البلاد.

ورغم هذا التأييد الواضح، من عامة الشعب للطاقة النووية، إلا أنها تظل الخيار الثالث المفضّل لسدّ النقص الحاد في الطاقة بعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. من بين الذين شملهم الاستطلاع، كان 77٪ يؤيدون/ن تثبيت لوحات الطاقة الشمسية على المباني و 74٪ يريدون/ن توربينات الرياح الكبيرة للمساعدة في منع أزمة الطاقة. ويدعم ثلثا الذين/ اللواتي شملهم/ن الاستطلاع أيضًا تطوير الطاقة الكهرومائية في جبال الألب من خلال مشاريع واسعة النطاق.

كذلك أظهر استطلاع مختلف نشرته في شهر يونيو جمعية شركات الكهرباء السويسرية دعمًا قويًا للطاقات المتجددة. ولم تجد أي دعم واضح للطاقة النووية في مزيج الطاقة المستقبلي. وإجمالاً، قال 65٪ إنهم/هن لا يفضلون/ن انشاء محطات جديدة للطاقة النووية بدلاً من مزارع الرياح أو منشآت الطاقة الشمسية في جبال الألب أو السدود الجديدة.

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