Monday, 25 December 2023 01:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انهيار جليدي كبير في جنوب ألاسكا

12/25/2023 5:12:03 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أدى انهيار جليدي كبير وعواصف ثلجية في جنوب ألاسكا إلى قطع طريق مؤدي إلى جزء كبير من شبه جزيرة كيناي جنوب الاسكا.

و توقع مسؤولون أن يظل الطريق مغلقًا لمدة 12 ساعة على الأقل ، مما تسبب في تقطع السبل بالسكان ومنهم حوالي 2600 نسمة في بلدة سيوارد التي تقع على خليج ألاسكا.

وكانت التحذيرات من الانهيار الجليدي سارية المفعول في جنوب شرق شبه جزيرة كيناي وسط مزيج من الثلوج والرياح التي تصل سرعتها إلى 30 ميلاً في الساعة.

وتعد زيادة وتيرة وشدة الانهيارات الجليدية واحدة من أكثر النتائج إثارةً للقلق من ارتفاع درجة حرارة المناخ في المناطق القطبية، وقد تسبب الاحترار العالمي في تراجع سريع للجليد والأنهار الجليدية في القطب الشمالي والمنطقة القطبية الجنوبية، وأصبحت معه الانهيارات الثلجية أكثر شيوعاً بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتغير ظروف الجليد.

MENAFN25122023000055011008ID1107654964

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث