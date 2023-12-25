انهيار جليدي كبير في جنوب ألاسكا

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- Akhbar Al Khaleej) أدى انهيار جليدي كبير وعواصف ثلجية في جنوب ألاسكا إلى قطع طريق مؤدي إلى جزء كبير من شبه جزيرة كيناي جنوب الاسكا.
و توقع مسؤولون أن يظل الطريق مغلقًا لمدة 12 ساعة على الأقل ، مما تسبب في تقطع السبل بالسكان ومنهم حوالي 2600 نسمة في بلدة سيوارد التي تقع على خليج ألاسكا.
وكانت التحذيرات من الانهيار الجليدي سارية المفعول في جنوب شرق شبه جزيرة كيناي وسط مزيج من الثلوج والرياح التي تصل سرعتها إلى 30 ميلاً في الساعة.
وتعد زيادة وتيرة وشدة الانهيارات الجليدية واحدة من أكثر النتائج إثارةً للقلق من ارتفاع درجة حرارة المناخ في المناطق القطبية، وقد تسبب الاحترار العالمي في تراجع سريع للجليد والأنهار الجليدية في القطب الشمالي والمنطقة القطبية الجنوبية، وأصبحت معه الانهيارات الثلجية أكثر شيوعاً بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتغير ظروف الجليد.
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