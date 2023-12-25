Monday, 25 December 2023 01:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس جامعة البحرين يستقبل سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين

12/25/2023 5:12:03 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين، سعادة السيد فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين.

وأكد رئيس جامعة البحرين الروابط والعلاقات التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، منوّهاً بالحرص على تعزيز سُبل التعاون العلمي والبحثي بين البلدين الصديقين، متمنياً لسعادة السفير دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة البحرين فتحت قنواتٍ للتعاون مع عدد من الجامعات الهندية، في مقدمتها جامعة بانديت ديندايال للطاقة، وجامعة جواهر لال نهرو.

MENAFN25122023000055011008ID1107654963

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث