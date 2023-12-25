رئيس جامعة البحرين يستقبل سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين، سعادة السيد فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين.
وأكد رئيس جامعة البحرين الروابط والعلاقات التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، منوّهاً بالحرص على تعزيز سُبل التعاون العلمي والبحثي بين البلدين الصديقين، متمنياً لسعادة السفير دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن جامعة البحرين فتحت قنواتٍ للتعاون مع عدد من الجامعات الهندية، في مقدمتها جامعة بانديت ديندايال للطاقة، وجامعة جواهر لال نهرو.
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