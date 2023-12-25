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الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني: اعتماد 6 مخططات تفصيلية جديدة

12/25/2023 5:12:02 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، الانتهاء من اعتماد 6 مخططات تفصيلية جديدة ضمن الدفعة الخامسة من مشروعها لتحديث وثائق الملكية للمخططات التفصيلية.

ونوّه بأنه على كافة ملاّك العقارات اتخاذ الإجراءات اللازمة اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر ، وخلال 90 يومًا (حتى 25 مارس 2024) لاستكمال إجراءات تحديث وثائق ملكياتهم الواقعة ضمن المخططات التفصيلية التالية:

المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة عالي (2) مجمع 742
،
المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة جرداب مجمع 729 ، المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة كرباباد مجمع 426-432-434 ، المخطط التفصيلي لمنطقة داركليب - مجمع 1048 ، المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة باربار - مجمع 518 ، المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة جنوب النويدرات مجمع 646-643.

وأشار الخياط إلى أنه على ملاّك العقارات في المخططات المعلن عنها والراغبين في تحديث وثائق ملكياتهم تقديم المستندات المطلوبة وهي: نسخة من وثيقة الملكية، ونسخة من شهادة المسح إذا كانت وثيقة الملكية قديمة، ونسخة من بطاقة الهوية، أما في حال كان مقدم الطلب يحمل توكيلا من المالك فيتوجب توفير توكيل معتمد يحمل توقيع مالك العقار مع ملء استمارة تقديم الطلب.

وأوضح بأنه يمكن إنهاء الإجراءات اللازمة إما عن طريق زيارة مركز خدمة العملاء التابع لهيئة التخطيط والتطوير العمراني والكائن في مبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بمنطقة السنابس، أو عن طريق تقديم طلب استفسار عن وضعية أرض عبر البريد الإلكتروني للهيئة ... أو عن طريق المنصة الإلكترونية لخدمات التخطيط العمراني "تخطيط (Planning)"

وأضاف أن أبواب الهيئة مفتوحة يوميًا من الأحد إلى الخميس، من السابعة صباحًا وحتى السادسة مساءً. ويمكن للراغبين في الاطلاع على آخر المستجدات متابعة الحساب
(انستغرام) bahrainupda@ أو زيارة الموقع الإلكتروني

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