الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني: اعتماد 6 مخططات تفصيلية جديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، الانتهاء من اعتماد 6 مخططات تفصيلية جديدة ضمن الدفعة الخامسة من مشروعها لتحديث وثائق الملكية للمخططات التفصيلية.
ونوّه بأنه على كافة ملاّك العقارات اتخاذ الإجراءات اللازمة اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر ، وخلال 90 يومًا (حتى 25 مارس 2024) لاستكمال إجراءات تحديث وثائق ملكياتهم الواقعة ضمن المخططات التفصيلية التالية:
المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة عالي (2) مجمع 742
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المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة جرداب مجمع 729 ، المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة كرباباد مجمع 426-432-434 ، المخطط التفصيلي لمنطقة داركليب - مجمع 1048 ، المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة باربار - مجمع 518 ، المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة جنوب النويدرات مجمع 646-643.
وأشار الخياط إلى أنه على ملاّك العقارات في المخططات المعلن عنها والراغبين في تحديث وثائق ملكياتهم تقديم المستندات المطلوبة وهي: نسخة من وثيقة الملكية، ونسخة من شهادة المسح إذا كانت وثيقة الملكية قديمة، ونسخة من بطاقة الهوية، أما في حال كان مقدم الطلب يحمل توكيلا من المالك فيتوجب توفير توكيل معتمد يحمل توقيع مالك العقار مع ملء استمارة تقديم الطلب.
وأوضح بأنه يمكن إنهاء الإجراءات اللازمة إما عن طريق زيارة مركز خدمة العملاء التابع لهيئة التخطيط والتطوير العمراني والكائن في مبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بمنطقة السنابس، أو عن طريق تقديم طلب استفسار عن وضعية أرض عبر البريد الإلكتروني للهيئة ... أو عن طريق المنصة الإلكترونية لخدمات التخطيط العمراني "تخطيط (Planning)"
وأضاف أن أبواب الهيئة مفتوحة يوميًا من الأحد إلى الخميس، من السابعة صباحًا وحتى السادسة مساءً. ويمكن للراغبين في الاطلاع على آخر المستجدات متابعة الحساب
(انستغرام) bahrainupda@ أو زيارة الموقع الإلكتروني
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