وزارة شؤون الشباب تنظم (سوق الشباب) لدعم المشروعات الشبابية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حضر مروان فؤاد كمال وكيل وزارة شؤون الشباب جانبًا من (سوق الشباب)، الذي يعتبر واحدًا من المبادرات التي أطلقتها وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع شركة إدامة، لأصحاب المشاريع الشبابية الافتراضية لامتلاك متجر في موقع متميز بهدف دعم المبادرات الشبابية وتسويقها وعرضها أمام الجماهير للتعرف على تلك المشاريع وجودتها.
ويأتي سوق الشباب ضمن الفعاليات والبرامج التي أطلقتها وزارة شؤون الشباب ضمن احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وتجول وكيل الوزارة في سوق الشباب الذي أقيم في مشروع سعادة، حيث التقى مع أصحاب المشاريع وتعرف على منتجاتهم الإبداعية كما تبادل أطراف الحديث معهم حول طموحاتهم المستقبلية لتنمية مشروعاتهم، بالإضافة إلى الاطلاع على الفعاليات المصاحبة للمبادرة التي تركز على الشباب البحريني وابداعاته.
وبهذه المناسبة، أكد الوكيل أن الأعياد الوطنية تمثل فرصة مواتية لتسليط الضوء على الاهتمام المتزايد بريادة الأعمال باعتبارها وسيلة للابتكار والنمو والمشاركة في الارتقاء بعمليات التنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن وزارة شؤون الشباب تعمل على تعزيز ريادة الأعمال من خلال إطلاق مبادرات مثل (سوق الشباب) وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب.
وأشار إلى أن وزارة شؤون الشباب حرصت على إنجاح سوق الشباب باعتباره مكانًا مناسبًا للشباب البحريني لعرض مشروعاتهم ومنتجاتهم أمام الجماهير وتقديم الدعم لرواد الأعمال من الشباب في المملكة وتعزيز الثقة لديهم في مشروعاتهم وتعزيز ضمان حصول أصحاب المشاريع على التسهيلات اللازمة في سبيل تسويق وعرض منتجاتهم أمام الجماهير، الأمر الذي يساهم في التعريف بتلك المشروعات، معربًا عن تقديره للتعاون بين وزارة شؤون الشباب وشركة إدامة الذي ساهم في إطلاق السوق الشبابي الهام.
ومن جانبهم، أشاد أصحاب المشاريع بمبادرة وزارة شؤون الشباب في تنظيم هذه السوق ودعمها الكبير للشباب البحريني وإتاحة الفرصة لهم للترويج لمشاريعهم أمام الجماهير.
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