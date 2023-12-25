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وزارة شؤون الشباب تنظم (سوق الشباب) لدعم المشروعات الشبابية

12/25/2023 5:12:02 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضر مروان فؤاد كمال وكيل وزارة شؤون الشباب جانبًا من (سوق الشباب)، الذي يعتبر واحدًا من المبادرات التي أطلقتها وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع شركة إدامة، لأصحاب المشاريع الشبابية الافتراضية لامتلاك متجر في موقع متميز بهدف دعم المبادرات الشبابية وتسويقها وعرضها أمام الجماهير للتعرف على تلك المشاريع وجودتها.

ويأتي سوق الشباب ضمن الفعاليات والبرامج التي أطلقتها وزارة شؤون الشباب ضمن احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.

وتجول وكيل الوزارة في سوق الشباب الذي أقيم في مشروع سعادة، حيث التقى مع أصحاب المشاريع وتعرف على منتجاتهم الإبداعية كما تبادل أطراف الحديث معهم حول طموحاتهم المستقبلية لتنمية مشروعاتهم، بالإضافة إلى الاطلاع على الفعاليات المصاحبة للمبادرة التي تركز على الشباب البحريني وابداعاته.

وبهذه المناسبة، أكد الوكيل أن الأعياد الوطنية تمثل فرصة مواتية لتسليط الضوء على الاهتمام المتزايد بريادة الأعمال باعتبارها وسيلة للابتكار والنمو والمشاركة في الارتقاء بعمليات التنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن وزارة شؤون الشباب تعمل على تعزيز ريادة الأعمال من خلال إطلاق مبادرات مثل (سوق الشباب) وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب.

وأشار إلى أن وزارة شؤون الشباب حرصت على إنجاح سوق الشباب باعتباره مكانًا مناسبًا للشباب البحريني لعرض مشروعاتهم ومنتجاتهم أمام الجماهير وتقديم الدعم لرواد الأعمال من الشباب في المملكة وتعزيز الثقة لديهم في مشروعاتهم وتعزيز ضمان حصول أصحاب المشاريع على التسهيلات اللازمة في سبيل تسويق وعرض منتجاتهم أمام الجماهير، الأمر الذي يساهم في التعريف بتلك المشروعات، معربًا عن تقديره للتعاون بين وزارة شؤون الشباب وشركة إدامة الذي ساهم في إطلاق السوق الشبابي الهام.

ومن جانبهم، أشاد أصحاب المشاريع بمبادرة وزارة شؤون الشباب في تنظيم هذه السوق ودعمها الكبير للشباب البحريني وإتاحة الفرصة لهم للترويج لمشاريعهم أمام الجماهير.

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