وزير الأشغال يتفقد مشاريع تطوير البنية التحتية في الدائرة الثالثة بالمحافظة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية وفق الأولويات وبما يسهم في تحقيق الأهداف لخدمة المواطنين والمقيمين ومواكبة التطور العمراني المستمر الذي تشهده مملكة البحرين.
جاء ذلك لدى تفقد وزير الأشغال، مشاريع تطوير البنية التحتية في الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية، والتي يجري تنفيذها حالياً ضمن مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق والصرف الصحي والبلديات، وذلك بحضور
النائب وليد جابر الدوسري ممثل الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية، و السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، والدكتور سيد شبر الوداعي رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية، والعضو البلدي السيد محمد سعد الدوسري ممثل الدائرة الثالثة بمجلس بلدي المحافظة الشمالية.
وخلال الزيارة، اطلع وزير الأشغال على مشاريع تطوير البنية التحتية التي تعمل الوزارة على تنفيذها ، ومنها مشروع إنشاء شبكة صرف صحي في مجمع 1010 بمنطقة الهملة ليخدم 43 عقاراً. كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع رصف الطريق 438 بمجمع 1004 في منطقة الجسرة، ومشروع رصف الطريق 5054 بمجمع 550 في البديع.
وتعمل الوزارة على تنفيذ عدد من المشاريع التي تخدم أهالي الدائرة، ومنها مشروع تطوير شارع الجنيبية، الذي سيساهم في التخفيف من الازدحامات المرورية بزيادة طاقته الاستيعابية ، ومشروع إنشاء الجسر العلوي للانعطاف يساراً للقادمين من شارع الجنبية باتجاه شارع الشيخ عيسى بن سلمان، وذلك ضمن أعمال تطوير تقاطع الجسرة، ومشروع إنشاء شبكة صرف صحي في منطقة البديع وبمجمع 557 وبالطرق 5704 و 5702 و 5701.
وبدوره أكد النائب الدوسري ممثل الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية، أهمية تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، مثمناً الجهود التي تبذلها وزارة الأشغال لتطوير شبكة الطرق بالدائرة بما يسهم في تسهيل حركة سكان المنطقة وتقليل الازدحامات، بالإضافة إلى حرصها على متابعة تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية، لسرعة وتيرة إنجاز هذه المشاريع وبأعلى معايير الجودة.
ومن جانبه، أشاد محافظ المحافظة الشمالية بجهود وزارة الأشغال في تنفيذ المشاريع الخدمية، والمشاريع التطويرية للبنية التحتية والتي تواكب التوسع العمراني الذي تشهده المملكة ، وبما يسهم في توفير بنية تحتية متكاملة وبيئة صحية وسليمة للمواطنين والمقيمين في المملكة بشكل عام، وفي المحافظة الشمالية على وجه الخصوص.
من جانبه أشاد ممثل الدائرة الثالثة بمجلس بلدي المحافظة الشمالية، بالجهود التي تقوم بها وزارة الأشغال في توفير البنية التحتية والتي تسهم في الارتقاء بالصحة العامة، منوها بالتنسيق والتعاون المستمر بين الوزارة والمجالس البلدية، ومؤكداً أن هذه المشاريع من أولويات مشاريع البنية التحتية في الدائرة.
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