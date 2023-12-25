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جوائز مركز السينما العربية وشركائه في الدورة السادسة من منطلق الجونة السينمائي

12/25/2023 5:00:17 AM
(MENAFN- Asdaf News)

القاهرة – أصداف نيوز:

أعلنت منصة الجونة عن قائمة مشروعات الأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي في دورته السادسة، والتي شملت 8 جوائز مادية وعينية قدمها مركز السينما العربية وأربعة من شركائه هم شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART)، و MAD Solutions، و Lagoonie Film Production، والهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

فاز بجائزة مركز السينما العربية والتي تتمثل في دعوة لحضور معمل روتردام للأفلام بقيمة 5 آلاف دولار، مشروع فيلم كروكودوبلس للمخرج عمر منجونة، ومن إنتاج لورا كلوكنر وقسمت السيد. كما فاز نفس المشروع بجائزة مالية بقيمة 5 آلاف دولار من شركة Lagoonie Film Production.

وذهبت جائزة راديو وتلفزيون العرب (ART) بقيمة 10 آلاف دولار إلى مشروع فيلم يمّي للمخرجة هند بو جمعة، ومن إنتاج هند بو جمعة، وكارولين هوبن، وفرانسوا دارتيمار، ولينا شعبان.

فيما قدمت MAD Solutions جائزتين تتمثل كل منهما في اتفاقية لحقوق التوزيع بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، الأولى لمشروع بنت الريح للمخرجة مفيدة فضيلة ومن إنتاج مهدي هميلي، والثانية لمشروع أشباح الحوت للمخرج أحمد محمود من إنتاج محمد العمدة.

أما الهيئة الملكية الأردنية فقد منحت جائزة مالية قيمتها 5 آلاف دولار لمشروع ذي بيتش بويز للمخرجة ديما الحر ومن إنتاج سابين صيداوي.

وفاز بجائزة منصة الجونة لأفضل مشروع في مرحلة التطوير بقيمة 15 ألف دولار، فيلم سرقة النار من إخراج عامر الشوملي. وجائزة أفضل مشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 15 ألف دولار، مشروع لم تكن وحيدة للمخرج حسين الأسدي.

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