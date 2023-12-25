جوائز مركز السينما العربية وشركائه في الدورة السادسة من منطلق الجونة السينمائي

(MENAFN
- Asdaf News)
القاهرة – أصداف نيوز:
أعلنت منصة الجونة عن قائمة مشروعات الأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي في دورته السادسة، والتي شملت 8 جوائز مادية وعينية قدمها مركز السينما العربية وأربعة من شركائه هم شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART)، و MAD Solutions، و Lagoonie Film Production، والهيئة الملكية الأردنية للأفلام.
فاز بجائزة مركز السينما العربية والتي تتمثل في دعوة لحضور معمل روتردام للأفلام بقيمة 5 آلاف دولار، مشروع فيلم كروكودوبلس للمخرج عمر منجونة، ومن إنتاج لورا كلوكنر وقسمت السيد. كما فاز نفس المشروع بجائزة مالية بقيمة 5 آلاف دولار من شركة Lagoonie Film Production.
وذهبت جائزة راديو وتلفزيون العرب (ART) بقيمة 10 آلاف دولار إلى مشروع فيلم يمّي للمخرجة هند بو جمعة، ومن إنتاج هند بو جمعة، وكارولين هوبن، وفرانسوا دارتيمار، ولينا شعبان.
فيما قدمت MAD Solutions جائزتين تتمثل كل منهما في اتفاقية لحقوق التوزيع بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، الأولى لمشروع بنت الريح للمخرجة مفيدة فضيلة ومن إنتاج مهدي هميلي، والثانية لمشروع أشباح الحوت للمخرج أحمد محمود من إنتاج محمد العمدة.
أما الهيئة الملكية الأردنية فقد منحت جائزة مالية قيمتها 5 آلاف دولار لمشروع ذي بيتش بويز للمخرجة ديما الحر ومن إنتاج سابين صيداوي.
وفاز بجائزة منصة الجونة لأفضل مشروع في مرحلة التطوير بقيمة 15 ألف دولار، فيلم سرقة النار من إخراج عامر الشوملي. وجائزة أفضل مشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 15 ألف دولار، مشروع لم تكن وحيدة للمخرج حسين الأسدي.
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