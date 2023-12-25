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قوات الاحتلال تداهم منازل الفلسطينيين فى قرية برقة شمال غرب نابلس

12/25/2023 4:22:27 AM
(MENAFN- Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن قوات الاحتلال تداهم منازل الفلسطينيين في قرية برقة شمال غرب نابلس.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة ، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 80 على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وتشن قوات الاحتلال ، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى حتى الآن إلى أكثر من 80 ألفًا ما بين شهيد ومفقود وجريح، 70% منهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو 2 مليون نسمة من الشمال إلى الجنوب.










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