Monday, 25 December 2023 01:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس الجزائري يوجه بالعمل على ضرورة رقمنة كل القطاعات الحكومية

12/25/2023 4:22:24 AM
(MENAFN- Youm7) وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحكومة بالعمل على ضرورة رقمنة كل القطاعات الحكومية في بلاده بشكل موحد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الأحد، مع مجلس الوزراء، حسبما ذكرت الحكومة الجزائرية.

وأوضح بيان الحكومة أنه بخصوص مدى تقدم رقمنة أملاك الدولة والضرائب والجمارك، ثمن الرئيس الجزائري التقدم المسجل في مجال رقمنة قطاع المالية، داعيا إلى مواصلة الجهود وتكثيفها في هذا الصدد.

كما وجه الرئيس الجزائري أعضاء الحكومة بتقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدم المحرز، مع الإسراع في إتمام كل المراحل، لما لها من أهمية في تطوير العمل الحكومي ككل.








MENAFN25122023000132011024ID1107654907

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث