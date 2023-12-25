الرئيس الجزائري يوجه بالعمل على ضرورة رقمنة كل القطاعات الحكومية

MENAFN - Youm7) وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحكومة بالعمل على ضرورة رقمنة كل القطاعات الحكومية في بلاده بشكل موحد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الأحد، مع مجلس الوزراء، حسبما ذكرت الحكومة الجزائرية.

وأوضح بيان الحكومة أنه بخصوص مدى تقدم رقمنة أملاك الدولة والضرائب والجمارك، ثمن الرئيس الجزائري التقدم المسجل في مجال رقمنة قطاع المالية، داعيا إلى مواصلة الجهود وتكثيفها في هذا الصدد.

كما وجه الرئيس الجزائري أعضاء الحكومة بتقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدم المحرز، مع الإسراع في إتمام كل المراحل، لما لها من أهمية في تطوير العمل الحكومي ككل.



