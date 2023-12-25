طقس الخليج.. دافئ بالكويت صحو بالإمارات وغائم فى السعودية والبحرين

MENAFN - Youm7) حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

طقس السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه بمشيئة الله تعالى تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة ويتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة وتمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر الى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون طقس الإثنين، صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. والموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 01:37 والجزر الأول عند الساعة 18:45 .

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:47 والمد الثاني عند الساعة 08:11 والجزر الأول عند الساعة 14:38 والجزر الثاني عند الساعة 03:21.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم، دافئ و غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

ويكون خلال الليل، مائل للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، غائم جزئياً أحياناً ثم يتحول إلى بارد نسبياً ورطب خلال الليل .

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ثم تتحول إلى شمالية شرقية بوجه عام في وقت الحق من النهار وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً .

ارتفاع الموج من قدم إلى ثالثة أقدام ، درجة الحرارة العظمى 25 م درجة الحرارة الصغرى 17 م،

الرطوبة النسبية العظمى 90 % الرطوبة النسبية الصغرى 35 %







