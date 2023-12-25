الوطني الفلسطيني: مجزرة الاحتلال بـالمغازي استهتار بالعالم في عيد الميلاد

MENAFN - Youm7) ذكر المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن مجزرة الاحتلال في مخيم "المغازي" الليلة الماضية، والتي راح ضحيتها أكثر من 70 شهيدًا غالبيتهم من النساء والأطفال، هي رسالة استهتار ولا مبالاة وعدم احترام للعالم الذي يحتفل بأعياد الميلاد.



وحمل المجلس، الولايات المتحدة المسؤولية عن عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر إصرارها تعطيل جميع القرارات التي تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى الدعم اللامحدود للاحتلال المجرم بجميع الوسائل والمعدات العسكرية واللوجستية والسياسية.



وأضاف أن عناصر جيش الاحتلال المجرم قتلت النساء الحوامل بالجرافات، وداهمت ملاجئ النزوح بالجرافات ودفنهم أحياء، وأعدمت الرجال والنساء أمام أطفالهم، كما حدث مع عائلة عنان بجرائم لم يشهدها التاريخ، وستبقى وصمة عار على جبين من يدعي الديمقراطية وينادي بحقوق الإنسان الصامت والمشارك بهذه الجرائم والعنصرية.



وطالب المجلس، بإرسال فرق تحقيق من الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان للاطلاع وتوثيق عمليات البطش والتطهير العرقي، والحصار المفروض على قطاع غزة منذ نحو 80 يوما، والذي تسبب بالكوارث من مجاعة وانعدام مياه الشرب وتدمير المرافق الطبية، واستخدام المستشفيات مواقع عسكرية للجيش النازي المجرم.