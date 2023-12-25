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وزيرة البيئة: نسعى لتعزيز فرص الاستثمار فى معالجة المخلفات الطبية والهدم والبناء

12/25/2023 4:22:21 AM
(MENAFN- Youm7) استكملت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، لقاءها بالعاملين بجهاز
تنظيم إدارة
المخلفات، ضمن سلسلة اجتماعاتها بقطاعات الوزارة المختلفة بجهازيها للتعرف على سير العمل ومناقشة كل الملفات الخاصة بكل قطاع، وبحث آليات تطوير آداء العمل بها، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وعدد من قيادات الجهاز.



وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، استعراض آخر مستجدات إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات المختلفة الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات ومنها منظومة المخلفات البلدية، واستراتيجية الهدم والبناء، واستراتيجية المخلفات الزراعية، واستراتيجية المخلفات الخطرة والطبية، وخطط العمل الخاصة بها.



واستمعت الوزيرة لآليات تطوير العمل في ملف المخلفات الطبية، وتعزيز فرص الاستثمار في معالجتها، حيث يتم التنسيق مع وزارة الصحة للتدريب على معالجة المخلفات الطبية وتقديم فرص للمستثمرين في 27 محافظة، كما يتم تحديث نموذج العمل بخطة عمل استراتيجية مخلفات الهدم والبناء وتحديد فرص الاستثمار بها، وتم تطبيقه في المحافظات الأربعة التابعة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وأيضا فى منطقة القاهرة الجديدة من خلال المعهد القومي لبحوث البناء.



وفيما يخص دور البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة في تنفيذ منظومة المخلفات البلدية، فقد تم طرح 6 مناقصات خاصة بتنفيذ مدافن صحية ومحطات وسيطة ومصانع تدوير في كل من قوص والسادات واسيوط وكفر الشيخ بواقع (٣ مدافن، محطة وسيطة، 2 مصنع).



كما ناقشت الوزيرة الوضع الراهن لإعداد منظومة تحصيل رسوم المخلفات بالتعاون مع الوزارات المعنية، حيث وجهت بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ليشعر المواطن بتحسن ملموس في منظومة المخلفات.



وناقشت الوزيرة أيضا آليات تنمية موارد جهاز تنظيم المخلفات، وزيادة الإيرادات والتى شهدت خلال عام 2023 تقدم كبير حيث تخطت المستهدف، كما ناقشت سبل تنويع مصادر الإيرادات، وأيضا دعم الموارد البشرية بالجهاز وبناء القدرات.



ووجهت وزيرة البيئة بتشكيل مجموعات عمل لمدة شهر لتحديث البيانات الخاصة بمنظومة المخلفات بأنواعها في كل المحافظات، ليتم إعداد مصفوفة لكل محافظة تتضمن الوضع الراهن لمنظومات المخلفات البلدية والطبية والهدم والبناء بها، لتيسير العمل بها.














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