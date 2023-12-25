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حصاد الإفتاء 2023.. عدد مستخدمى البوابة زاد بمقدار 2.5 مليون

12/25/2023 4:22:19 AM
(MENAFN- Youm7) قال د. مصطفى عبد الكريم مدير إدارة البوابة الإلكترونية: إن بوابة دار الإفتاء المصري قدمت خلال العام 2023 العديدَ من الخدمات الإفتائية والإنتاج المتنوع لرواد البوابة، منه ما هو عِلْمي، ومنه ما هو خاص بالأعمال التقنية الخاصة برفع المحتوى وإدارة الموقع، فضلًا عن التعاون مع إدارات عديدة داخل دار الإفتاء المصرية من أجل تكامل العمل، حيث الجميع يعملون داخل دار الإفتاء كالفريق الواحد.
ولفت مدير البوابة، إلى أن إدارة البوابة الإلكترونية تشكل المصدر الرئيسي لفتاوى فضيلة المفتي حيث نشرت (630) فتوى للمفتي الدكتور شوقي علام، وعدد (121) من تراث الفتاوى، بإجمالي (751) فتوى، والنشر يتمُّ يوميًّا دون انقطاع محطمة بذلك حواجز الراحة والإجازات الرسمية، كما تم نشر هذا العدد الإجمالي على تطبيق دار الإفتاء المصرية.
وفي وسط أمواج التحديات الرقمية، أشار د. مصطفى عبد الكريم في بيانه إلى أن إدارة البوابة قامت بتطوير وإعادة نشر عدد (2229) فتوى في موضوعات حيوية ومثارة اقتصاديًّا واجتماعيًّا تهم حاضر ومستقبل المستفتي، كما لم تهمل البوابة الدعم الإفتائي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فنشرت فتاوى عن حكم التبرع لإخواننا في فلسطين، وأخرى عن دعم الشعب الفلسطيني.
وأشار مدير بوابة دار الإفتاء كذلك إلى تألق الصفحات والأقسام المتخصصة للبوابة الإلكترونية خلال العام 2023 كبوابات فرعية فريدة للروحانية والفهم الشرعي، لتلامس قلوب الملايين في كل مكان في مصر والعالم لتقديم تجارب مميزة، كبوابة رمضان التي تشكِّل ملاذًا روحانيًّا ينير دروب الإيمان، وكذلك بوابة الحج والعمرة التي تقدم رحلة ملهمة مع النصائح والإجابات التفصيلية. فضلًا عن صفحة الأضحية، التي تُعدُّ مرجعًا لعظمة الفقه الإسلامي في هذه الشعيرة. وكذلك بوابة فلسطين، التي تُثري الوعي بالقضية الفلسطينية. وأكد أنها صفحات تتجسَّد فيها رؤية دار الإفتاء، حيث تلتقي التقاليد بروح العصر لتشكل ركنًا متميزًا في عالم التواصل والتأثير الإيجابي.
وأضاف أن الخدمات التي قدمتها البوابة خلال العام 2023 ازدادت توسعًا وازدهارًا، فقد تحدَّت بوابة دار الإفتاء المصرية حدود الخدمة النمطية؛ إذ قامت بتقديم طاقة من الخدمات المتميزة بروح حماسية مثيرة. فمكَّنت المستفتين من طلب الفتاوى والاستعلام عنها بسهولة، كما سهَّلت حجز مواعيد لمقابلات شخصية مع المتخصصين في الفتوى. كما أبرزت البوابة نفسها كمرجع للتعليم عن بُعد، فضلًا عن تقديم خدمة مواقيت الصلاة بالتنسيق مع هيئة المساحة المصرية. مع أعلنت عن الأحداث والدورات التدريبية، وكذلك أتاحت للمستخدمين الحصول على معلومات حول الإدارات والخدمات، فلم تقتصر على أن تكون مجرد واجهة إلكترونية، بل أصبحت بحق كيانًا حيًّا يمتزج بالخدمات الفعَّالة، حيث يلتقي الدين والتكنولوجيا بإشراف مؤهلين في تخصصات كثيرة.
واختتم د. مصطفى عبد الكريم -مدير إدارة البوابة الإلكترونية- بيانه عن حصاد
البوابة بالتأكيد على أن البوابة شهدت خلال العام حضورًا واستخدامًا مميزًا، حيث زاد عدد مستخدميها بمقدار 2.5 مليون مستخدم جديد إلى أسرتها الرقمية المتنوعة. ولم تقتصر شعبية البوابة على الحدود المصرية فحسب، بل امتدت إلى عدة دول عربية وأجنبية، حيث إن هذا الانفجار الرقمي في الاهتمام المتزايد بفتاوى البوابة يظهر بشكل واضح في نتائج محرك البحث، خاصة حول موضوعات تتناول حكم التصدق على الفقراء بدلًا من الحج والعمرة النافلة، والاستفسار حول حكم تنظيم النسل، وهذا يدل على زيادة وعي المستفتين، فضلًا عن الزيادة الملحوظة في ثقة المستخدمين بفتاوى وخدمات دار الإفتاء المصرية، خاصةً في القضايا الحساسة والاجتماعية المعاصرة.









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