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وزارة الصحة تكشف أهمية الفحص الذاتى للثدى للكشف عن السرطان

12/25/2023 4:22:19 AM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب عمل فحص ذاتى للثدى مرة واحدة شهريا بعد انقضاء الدورة الشهرية وكذلك عند انقطاع الطمث.



وتابعت الوزارة أن الفحص الذاتى للثدى يكشف السرطان بنسبة 25%، حيث يتم عمل الفحص الذاتى بعد انتهاء الدورة الشهرية.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن وزارة الصحة تعمل على رفع الوعى الصحى لدى المواطنين بأهمية الكشف المبكر وطرق الوقاية من خلال نشر مقاطع فيديو توعوية على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك من خلال فرق التثقيف الصحى التى تقوم بتوعية المواطنين بالعادات والممارسات التى تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان، وأماكن تقديم خدمات الكشف المبكر وعلاج الأورام.



وأضاف أن الخدمات التى تقدمها الدولة فى مراكز علاج الأورام تتنوع بين تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأورام، والتشخيص والعلاج، مشيرًا إلى تقديم تلك الخدمات من خلال 18 مركزًا تابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و23 مركز تابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، و6 مراكز تابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، و10 مراكز تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، وذلك بجميع محافظات الجمهورية.





الفحص الذاتي لسرطان الثدى













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