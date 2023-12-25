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جدول امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الثانى الإعدادى بالجيزة بعد التعديل

12/25/2023 4:22:19 AM
(MENAFN- Youm7) عدلت مديرية التربية والتعليم بالجيزة مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023/2024، مراعاة لأعياد الميلاد المجيد، لتبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الإعدادي بالجيزة بعد التعديل.



-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.



-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.



-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.



-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.









واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جداول الامتحانات للفصل الدراسي الأول، والتي جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية، حيث رُوعي في مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية (عيدي الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين، بجانب عطلة عيد الشرطة)، على أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وفقًا للمواعيد التالية:



أولًا: المرحلة الابتدائية

الصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع (صم وضعاف السمع) تبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتى السبت 13 يناير 2024.

الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 13 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024.



ثانيًا: المرحلة الإعدادية:

الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الاربعاء 10 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024.

الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024.



أما عن امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.



ثالثًا/مرحلة التعليم الثانوي

الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الخميس 11
يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من السبت 13 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.












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