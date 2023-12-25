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مقتل 16 شخصًا فى هجوم شمالي نيجيريا

12/25/2023 4:22:16 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن مسؤول عسكري في نيجيريا مقتل 16 شخصًا في هجوم بشمال وسط البلاد.

وقال الكابتن "أويا جيمس" -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد إن الهجوم وقع قرابة قرية موشو بولاية بلاتو.

وأضاف الراديو أن المنطقة التي غالبا ما تشهد توترات عرقية ودينية تقع على الخط الفاصل بين شمال نيجيريا وجنوبها.







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