مقتل 16 شخصًا فى هجوم شمالي نيجيريا
التاريخ
12/25/2023 4:22:16 AM
(MENAFN
- Youm7) أعلن مسؤول عسكري في نيجيريا مقتل 16 شخصًا في هجوم بشمال وسط البلاد.
وقال الكابتن "أويا جيمس" -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد إن الهجوم وقع قرابة قرية موشو بولاية بلاتو.
وأضاف الراديو أن المنطقة التي غالبا ما تشهد توترات عرقية ودينية تقع على الخط الفاصل بين شمال نيجيريا وجنوبها.
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