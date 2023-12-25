بابا الفاتيكان: احتفلوا بعيد الميلاد فى صمت.. ونفكر فى ضحايا الحرب والفقر

MENAFN - Youm7) دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ،في ختام صلاة التبشير الملائكي المستمعين المؤمنين إلى أن يكونوا قريبين، في هذا الوقت الاحتفالي، من الأشخاص الذين يعانون في جميع أنحاء العالم بسبب من الحرب، قائلا "نفكر أيضًا في أولئك الذين يعانون من البؤس والجوع، وأن نحتفل ببساطة"، حسبما نقلت إذاعة الفاتيكان.

وأعرب بابا الفاتيكان عن أمله فى أن" يكون هذا يوما نعيشه فى الصلاة فى دفء المودة والرصانة"، وقال "اسمحوا لى بتوصية، دعونا لا نخلط الاحتفال والنزعة الاستهلاكية"، مشيرا إلى أن الطريق الذى يجب أن نتبعه فى عيد الميلاد هذا العام "طريق البساطة" بدون هدر ومشاركة من يفتقر الى الضرورى".

وفي بداية كلمته، بعد تلاوة الصلاة المريمية، حيا البابا المستمعين "الرومان والقادمين من إيطاليا ومختلف أنحاء العالم".

وكان البابا فرانسيس، أعرب عن دعمه الكامل لضحايا الحروب والجوع والفقر.

وفى سياق آخر، أكدت رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، أن حكومتها تعمل جاهدة لتحسين حياة الشعب الإيطالى، وقالت ميلونى فى رسالة عبر الفيديو بمناسبة احتفالات الكريسماس، إن"الحكومة تبذل قصارى جهدها لمساعدة البلاد خلال الفترة الراهنة الصعبة التى نجد أنفسنا فيها".

وأعربت رئيسة وزراء إيطاليا عن أملها أن تكون الاحتفالات خلال العام الجديد مليئة بالحماس والسلمية.

وكان البابا فرانسيس جدد الدعوة لوقف فورى إطلاق النار فى غزة، داعيا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما دعا البابا فرنسيس، إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين فى غزة على الفور.







