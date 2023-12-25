Monday, 25 December 2023 01:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوكرانيا تحتفل بعيد الميلاد فى 25 ديسمبر.. وتعزز استقلالها عن كنيسة روسيا

12/25/2023 4:22:15 AM
(MENAFN- Youm7) احتفلت أوكرانيا مساء الأحد بعيد الميلاد، لأول مرة فى تاريخها، بعدما كانت تحتفل به من قبل في السابع من يناير من كل عام، لتتحول نحو التقويم الغربي، وتخالف التاريخ المعترف به من قبل الكنائس الشرقية.

الخطوة الأوكرانية تتزامن مع التطورات مع روسيا، في ظل احتفالات الكنيسة الروسية الشرقية بالعيد فى 7 يناير.

وكان قد صادق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي رسميا على نقل موعد الاحتفالات بعيد الميلاد إلى 25 ديسمبر.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية لقرون تحت إشراف روسيا الديني، لكنها أعلنت استقلالها عن بطريركية موسكو في 2019.

ويندرج نقل موعد عيد الميلاد في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها أوكرانيا في السنوات الأخيرة لتنأى بنفسها عن موسكو.











MENAFN25122023000132011024ID1107654895

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث