أوكرانيا تحتفل بعيد الميلاد فى 25 ديسمبر.. وتعزز استقلالها عن كنيسة روسيا

MENAFN - Youm7) احتفلت أوكرانيا مساء الأحد بعيد الميلاد، لأول مرة فى تاريخها، بعدما كانت تحتفل به من قبل في السابع من يناير من كل عام، لتتحول نحو التقويم الغربي، وتخالف التاريخ المعترف به من قبل الكنائس الشرقية.

الخطوة الأوكرانية تتزامن مع التطورات مع روسيا، في ظل احتفالات الكنيسة الروسية الشرقية بالعيد فى 7 يناير.

وكان قد صادق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي رسميا على نقل موعد الاحتفالات بعيد الميلاد إلى 25 ديسمبر.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية لقرون تحت إشراف روسيا الديني، لكنها أعلنت استقلالها عن بطريركية موسكو في 2019.

ويندرج نقل موعد عيد الميلاد في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها أوكرانيا في السنوات الأخيرة لتنأى بنفسها عن موسكو.







