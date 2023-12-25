الشتاء يزيد معاناة سكان غزة وسط انهيار النظام الصحي وانعدام الغذاء والمياه

MENAFN - Youm7) سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة المحاصر وسط القصف الوحشي التي تشنه قوات الاحتلال مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار والنقص الحاد في الغذاء والمياه النظيفة والصالحة للشرب.





رصدت الصحيفة الامريكية معاناة النازحين الذين يسكنون الخيام ومنهم زوجان تحدثا عبر الهاتف للنيويورك تايمز، قالت هبة أحمد البالغة من العمر 36 عام: "ليس لدينا ما يبقينا دافئين وجافين. نحن نعيش في ظروف لم أكن أتخيلها أبدا طوال حياتي".





وقال إيهاب أحمد البالغ من العمر 45 عام إنهم جاؤوا إلى حي المواصي جنوب غزة قبل ثلاثة أسابيع، مع دخول فصل الشتاء. ولجأت الأسرة المكونة من سبعة أفراد إلى خيمة صغيرة بنوها باستخدام النايلون وبعض الألواح الخشبية وأضاف أنهم يتقاسمونها مع 16 من أقاربهم الآخرين.





وتعد أسرة أحمد من بين 1.9 مليون من سكان غزة الذين تقول الأمم المتحدة إنهم نزحوا منذ أن بدأت إسرائيل حملة القصف المتواصلة وعملياتها البرية الموسعة وأضاف أنه خلال النهار، يحاول هو وأبناؤه الأكبر العثور على الحطب والكرتون لإشعال نار صغيرة، ويستخدمونها للطهي والتدفئة.





وأعربت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية أخرى في الأيام الأخيرة عن مخاوف متزايدة بشأن زيادة انتشار الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والإسهال المزمن في غزة مع نقص المياه النظيفة والصالحة للشرب والظروف غير الصحية.







ووفقا لليونيسيف، فإن الأطفال هم الأكثر تضررا من تزايد معدلات الإصابة بالأمراض المعدية وأوضح أحمد أن الابنة الوحيدة لهما وأصغر أطفالهما، جنى (9 سنوات)، تعاني من آلام شديدة في البطن منذ نحو أسبوعين، ربما بسبب الجفاف الشديد. وقال إنه لم يتمكن من نقلها إلى مستشفى أو عيادة لأن المراكز الطبية القليلة التي لا تزال تعمل مكتظة بالكامل ويصعب الوصول إليها سيرا على الأقدام.





وقالت لجنة مدعومة من الأمم المتحدة في تقرير نشر يوم الخميس الماضي، إن كل سكان غزة وعددهم 2.3 مليون نسمة يواجهون مستويات أزمة جوع وخطر مجاعة يتزايد كل يوم.





وذكر التقرير الصادر عن لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن نسبة الأسر المتأثرة بارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في غزة هي الأكبر المسجلة على الإطلاق على مستوى العالم.





وتدهور الوضع الإنساني في غزة بشكل متسارع منذ إطلاق إسرائيل عملية عسكرية ضخمة في السابع من أكتوبر مع تدمير القصف العنيف مناطق واسعة من القطاع الساحلي في الأسابيع التالية، وفرض حصار عنيف

ولا زالت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تتجاهل الدعوات العالمية لوقف اطلاق النار.