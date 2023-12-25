Monday, 25 December 2023 01:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيراميكا.. تاو والشحات وموديست فى الهجوم

12/25/2023 4:22:13 AM
(MENAFN- Youm7) يدخل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، اختباراً صعباً حينما يواجه سيراميكا على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، فى إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للموسم الجاري، الذي تستضيفها الإمارات فى نسختها الأولى بالنظام الجديد، الذى يشهد مشاركة 4 أندية لأول مرة.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة سيراميكا بتشكيل مكون من:


حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية
- أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسى تاو - موديست

ويتصدر النادى الأهلى قائمة الأندية التى توجت بلقب السوبر المحلى وهى 5 أندية: الأهلى "13 لقبا"، الزمالك "4 ألقاب"، المقاولون العرب "لقب وحيد"، حرس الحدود "لقب وحيد"، وطلائع الجيش "لقب وحيد".
وتطمح الأندية الثلاثة سيراميكا وبيراميدز وفيوتشر للفوز باللقب الأول فى نظامها الجديد، ليكون أحدهم النادى السادس الذى يفوز بهذا اللقب، حيث لم يسبق لهم أن توجوا باللقب من قبل.
ويأمل سيراميكا وفيوتشر فى تحقيق اللقب تاريخيا بعدما حصلا على لقب كأس رابطة الأندية المحترفة فى الموسمين الماضيين، فيما يمنى بيراميدز النفس بالتتويج باللقب الأول فى تاريخه، حيث لم يتذوق طعم البطولات حتى الآن.
على جانب آخر، يسعى النادى الأهلى لتحقيق اللقب الأول له هذا الموسم بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة، حيث بدأ هذا الموسم بخسارة لقبى السوبر الأفريقي والدورى الأفريقي، ويأمل فى التتويج بالسوبر المحلى للمرة الرابعة عشرة فى تاريخه.





MENAFN25122023000132011024ID1107654893

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث