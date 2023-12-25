التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيراميكا.. تاو والشحات وموديست فى الهجوم

MENAFN - Youm7) يدخل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، اختباراً صعباً حينما يواجه سيراميكا على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، فى إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للموسم الجاري، الذي تستضيفها الإمارات فى نسختها الأولى بالنظام الجديد، الذى يشهد مشاركة 4 أندية لأول مرة.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة سيراميكا بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية

- أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسى تاو - موديست



ويتصدر النادى الأهلى قائمة الأندية التى توجت بلقب السوبر المحلى وهى 5 أندية: الأهلى "13 لقبا"، الزمالك "4 ألقاب"، المقاولون العرب "لقب وحيد"، حرس الحدود "لقب وحيد"، وطلائع الجيش "لقب وحيد".وتطمح الأندية الثلاثة سيراميكا وبيراميدز وفيوتشر للفوز باللقب الأول فى نظامها الجديد، ليكون أحدهم النادى السادس الذى يفوز بهذا اللقب، حيث لم يسبق لهم أن توجوا باللقب من قبل.ويأمل سيراميكا وفيوتشر فى تحقيق اللقب تاريخيا بعدما حصلا على لقب كأس رابطة الأندية المحترفة فى الموسمين الماضيين، فيما يمنى بيراميدز النفس بالتتويج باللقب الأول فى تاريخه، حيث لم يتذوق طعم البطولات حتى الآن.على جانب آخر، يسعى النادى الأهلى لتحقيق اللقب الأول له هذا الموسم بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة، حيث بدأ هذا الموسم بخسارة لقبى السوبر الأفريقي والدورى الأفريقي، ويأمل فى التتويج بالسوبر المحلى للمرة الرابعة عشرة فى تاريخه.