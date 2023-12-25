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الزمالك يتواصل مع المحامى الدولى للاستفسار عن غرامة كهربا

12/25/2023 4:22:13 AM
(MENAFN- Youm7) تواصل مسئولو نادى الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية مع المحامى الدولى المكلف بقضايا النادى، لمتابعة تطورات قضية محمود كهربا مع المحكمة الدولية الرياضية "كاس".

واستفسر مسئولو الزمالك من المحامى الدولى عن موعد جلسة الاستماع لاستئناف كهربا، والوقوف على آخر التطورات المتعلقة بالغرامة الموقعة على اللاعب.

وكان حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أكد فى تصريحات سابقة أنه لن يتنازل عن أى حق من حقوق نادى الزمالك، ومحمود عبد المنعم كهربا أخطأ فى حق الزمالك ولن نتنازل عن الغرامة ولن نقسطها.

وقضت المحكمة الرياضة (كاس) بتغريم كهربا مليونى دولار، إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتباراً من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.







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