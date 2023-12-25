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حسام البدرى يشيع جثمان والدته من مسجد السلام بمدينة نصر ظهر اليوم

12/25/2023 4:22:13 AM
(MENAFN- Youm7) يشيع حسام البدري، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر والنادى الأهلى، جثمان والدته ظهر اليوم الاثنين من مسجد السلام بمدينة نصر، على أن يقام العزاء بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس الأربعاء المقبل.

وتوفيت والدة حسام البدري، اليوم، ونعى النادى الأهلى فى بيان رسمى عبر حسابه على فيس بوك، الفقيدة مقدماً خالص عزاء مجلس الإدارة وجميع قطاعات القلعة الحمراء للبدري فى وفاة والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

وفى وقت سابق، عاد
حسام البدرى
المدير الفني لفريق الزوراء العراقى إلى القاهرة في زيارة لمدة 3 أيام للاطمئنان على والدته لإصابتها بوعكة صحية أدت لدخولها العناية المركزة.

وحرص حسام البدرى على العودة إلى القاهرة في زيارة لمد 3 أيام للاطمئنان على صحتها قبل التوجه إلى الكويت، لارتباط الزوراء بمباراة العربى الكويتى في كأس الاتحاد الآسيوى والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

جدير بالذكر أن حسام البدرى أدار اللقاء من على دكة البدلاء رغم إصابته بوعكة صحية شديدة، وساعده أحمد صديق المدرب المساعد
بالجهاز الفنى فى إعطاء التعليمات للاعبين.







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