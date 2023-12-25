تعرف على برنامج الأهلي اليوم قبل مباراة سيراميكا فى السوبر المصري

(MENAFN
- Youm7) حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى برنامج الفريق اليوم، استعدادًا لمباراة سيراميكا فى بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.
ويبدأ برنامج الأهلي فى الساعة 11 صباحًا، بتوقيت الإمارات، بتناول الفريق وجبة الإفطار، ثم يخوض الفريق مرانًا خفيفًا فى فندق الإقامة فى الساعة 12.30، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء فى الساعة الخامسة.
ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للفريق قبل مغادرة فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب المباراة.
وتقام مباراة الأهلي أمام سيراميكا فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.
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