تعرف على برنامج الأهلي اليوم قبل مباراة سيراميكا فى السوبر المصري

MENAFN - Youm7) حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى برنامج الفريق اليوم، استعدادًا لمباراة سيراميكا فى بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

ويبدأ برنامج الأهلي فى الساعة 11 صباحًا، بتوقيت الإمارات، بتناول الفريق وجبة الإفطار، ثم يخوض الفريق مرانًا خفيفًا فى فندق الإقامة فى الساعة 12.30، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء فى الساعة الخامسة.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للفريق قبل مغادرة فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب المباراة.

وتقام مباراة الأهلي أمام سيراميكا فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.