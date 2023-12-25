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مروان محسن يقود هجوم مودرن فيوتشر فى التشكيل المتوقع أمام بيراميدز

12/25/2023 4:22:13 AM
(MENAFN- Youm7)

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة،
فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة - الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، صوب استاد محمد بن زايد بالإمارات العربية المتحدة، لمتابعة اللقاء المثير بين فريقى مودرن
فيوتشر
وبيراميدز، فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وتشهد النسخة المرتقبة مشاركة كل من النادى الأهلى بطل دورى وكأس الموسم الماضى، بيراميدز وصيف الدورى والكأس، مودرن فيوتشر رابع دورى الموسم الماضى، وسيراميكا بطل كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الثانية.

ومن المتوقع أن يبدأ مودرن فيوتشر اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، باسم علي، محمود شعبان.
وسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي.
هجوم: مروان محسن.






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