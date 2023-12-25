حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 12 (كونا)-- الخامس والعشرون من ديسمبر

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1967 - تأسيس الاتحاد العام لعمال الكويت من الاتحادين المهنيين اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ويضم 15 نقابة تتبع الاتحادين في القطاعين المذكورين ويقوم برعاية مصالح العاملين بالكويت.

1978 - الفنان صقر الرشود ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 37 عاما إثر حادث مروري في الإمارات العربية المتحدة حيث كان يعمل خبيرا لشؤون المسرح في وزارة الإعلام وقد أسس الراحل مع مجموعة من رفاقه المسرحيين فرقة مسرح الخليج العربي وقدم فيها أول عمل مسرحي من إخراجه عام 1961 وبلغ عدد ما قدمه من أعمال 23 مسرحية وحصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان دمشق المسرحي عام 1970. 1990 - قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكدون في ختام قمتهم في الدوحة عبر (إعلان الدوحة) ضرورة الانسحاب العراقي غير المشروط من الكويت قبل الموعد الذي حددته الأمم المتحدة فيما قال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز في كلمته بالقمة "اتخذنا قرارا بعودة الكويت سلما ما أمكن وحربا حين لا يبقى سواها".

1991 - فريق الغوص في أول يوم من تأسيسه تحت مظلة النادي العلمي بعد أن كان تابعا لرابطة هواة البيئة البحرية يقوم بانتشال أول زورق غارق في ساحل الفحيحيل معلنا بذلك انطلاق الجهود الوطنية الكويتية في مجال العمل التطوعي البيئي.

2000 - شركة نفط الكويت تبدأ بتشغيل مركز التجميع رقم (27) الذي يقع في منطقة غرب الكويت وتبلغ الطاقة الانتاجية لمركز التجميع الجديد 190 ألف برميل يوميا وتم بناء المركز من قبل شركة البترول الصينية للهندسة والإنشاءات.

2001 - بنك الدم المركزي يعلن تطبيق نظام عالمي جديد للتعريف بأكياس الدم المتبرع بها لتكون الكويت بذلك أول دولة شرق أوسطية تطبق هذا النظام ويسمح لها بتصدير أو استيراد بعض فصائل الدم النادرة مع الدول الأوروبية.

2005 - رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية يوسف الحجي يفوز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لعام 2005 في المملكة العربية السعودية مناصفة مع رئيس مركز الحوار الوطني السعودي الدكتور صالح الحصين.

2008 - الكويت تحرز لقب بطولة الخليج الخامسة في (البلياردو) بحصولها على أربع ميداليات ذهبية وفضية واحدة ومثلها برونزية في منافسات البطولة التي أقيمت في الكويت بمشاركة خمس دول خليجية.

2011 - وزارة الصحة توقع اتفاقية مع جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية تقضي بنقل خبرة الجامعة الطبية إلى بعض مستشفيات دولة الكويت لرفع مستوى الخدمات الصحية فيها.

2018 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع تونس بقيمة 4ر98 مليون دولار أمريكي لتهيئة 148 طريقا ريفيا بطول نحو 912 كيلومترا في 22 محافظة.

2018 - مركز أبحاث المياه التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية يحصل على براءة الاختراع الممنوحة له من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الامريكية بشأن تصميم وتصنيع أغشية الفلترة النانومترية الخاصة بتحلية المياه.

2019 - منتخب الكويت للمبارزة يتوج بطلا للبطولة العربية للعمومي للرجال والسيدات التي استضافتها البلاد بمشاركة 10 منتخبات بعد حصول الكويت على 11 ميدالية ملونة.

2022 - شركة البترول الوطنية الكويتية تعلن عن تصدير أول شحنة من وقود الديزل المطور والذي تم إنتاجه بمواصفات خاصة (Winter grade) تلبي متطلبات الأسواق الأوروبية وخصوصا في فصل الشتاء.(النهاية)