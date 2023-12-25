حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 12 (كونا)-- الخامس والعشرون من ديسمبر
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1967 - تأسيس الاتحاد العام لعمال الكويت من الاتحادين المهنيين اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ويضم 15 نقابة تتبع الاتحادين في القطاعين المذكورين ويقوم برعاية مصالح العاملين بالكويت.
1978 - الفنان صقر الرشود ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 37 عاما إثر حادث مروري في الإمارات العربية المتحدة حيث كان يعمل خبيرا لشؤون المسرح في وزارة الإعلام وقد أسس الراحل مع مجموعة من رفاقه المسرحيين فرقة مسرح الخليج العربي وقدم فيها أول عمل مسرحي من إخراجه عام 1961 وبلغ عدد ما قدمه من أعمال 23 مسرحية وحصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان دمشق المسرحي عام 1970. 1990 - قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكدون في ختام قمتهم في الدوحة عبر (إعلان الدوحة) ضرورة الانسحاب العراقي غير المشروط من الكويت قبل الموعد الذي حددته الأمم المتحدة فيما قال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز في كلمته بالقمة "اتخذنا قرارا بعودة الكويت سلما ما أمكن وحربا حين لا يبقى سواها".
1991 - فريق الغوص في أول يوم من تأسيسه تحت مظلة النادي العلمي بعد أن كان تابعا لرابطة هواة البيئة البحرية يقوم بانتشال أول زورق غارق في ساحل الفحيحيل معلنا بذلك انطلاق الجهود الوطنية الكويتية في مجال العمل التطوعي البيئي.
2000 - شركة نفط الكويت تبدأ بتشغيل مركز التجميع رقم (27) الذي يقع في منطقة غرب الكويت وتبلغ الطاقة الانتاجية لمركز التجميع الجديد 190 ألف برميل يوميا وتم بناء المركز من قبل شركة البترول الصينية للهندسة والإنشاءات.
2001 - بنك الدم المركزي يعلن تطبيق نظام عالمي جديد للتعريف بأكياس الدم المتبرع بها لتكون الكويت بذلك أول دولة شرق أوسطية تطبق هذا النظام ويسمح لها بتصدير أو استيراد بعض فصائل الدم النادرة مع الدول الأوروبية.
2005 - رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية يوسف الحجي يفوز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لعام 2005 في المملكة العربية السعودية مناصفة مع رئيس مركز الحوار الوطني السعودي الدكتور صالح الحصين.
2008 - الكويت تحرز لقب بطولة الخليج الخامسة في (البلياردو) بحصولها على أربع ميداليات ذهبية وفضية واحدة ومثلها برونزية في منافسات البطولة التي أقيمت في الكويت بمشاركة خمس دول خليجية.
2011 - وزارة الصحة توقع اتفاقية مع جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية تقضي بنقل خبرة الجامعة الطبية إلى بعض مستشفيات دولة الكويت لرفع مستوى الخدمات الصحية فيها.
2018 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع تونس بقيمة 4ر98 مليون دولار أمريكي لتهيئة 148 طريقا ريفيا بطول نحو 912 كيلومترا في 22 محافظة.
2018 - مركز أبحاث المياه التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية يحصل على براءة الاختراع الممنوحة له من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الامريكية بشأن تصميم وتصنيع أغشية الفلترة النانومترية الخاصة بتحلية المياه.
2019 - منتخب الكويت للمبارزة يتوج بطلا للبطولة العربية للعمومي للرجال والسيدات التي استضافتها البلاد بمشاركة 10 منتخبات بعد حصول الكويت على 11 ميدالية ملونة.
2022 - شركة البترول الوطنية الكويتية تعلن عن تصدير أول شحنة من وقود الديزل المطور والذي تم إنتاجه بمواصفات خاصة (Winter grade) تلبي متطلبات الأسواق الأوروبية وخصوصا في فصل الشتاء.(النهاية)
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