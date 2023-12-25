الجمعية العامة تصادق على 59ر3 مليار دولار لميزانية الأمم المتحدة لعام 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 25 - 12 (كونا) -- أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها صادقت على ميزانية للمنظمة الدولية لعام 2024 بقيمة 59ر3 مليار دولار تشمل إنشاء حساب خاص معني بتمويل صندوق بناء السلام التابع لها.
وقالت الأمم المتحدة في بيان مساء أمس الأحد إن الجمعية صادقت أيضا على تخصيص نحو 50 مليون دولار كتمويل إضافي لمجلس حقوق الإنسان الذي يوصف بأنه المنتدى الرئيسي للمنظمة المعني بمسائل حقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن الجمعية العامة قررت كذلك إنشاء حساب معني ببناء السلام وهو حساب خاص متعدد السنوات يتم استخدامه لتمويل صندوق بناء السلام موضحا أنها صادقت على 50 مليون دولار من الاشتراكات المقررة سنويا لتمويل الحساب اعتبارا من الأول من يناير 2025.
ويعد صندوق بناء السلام هو الأداة الرائدة للأمم المتحدة للاستثمار في جهود الوقاية وبناء السلام ويدعم الاستجابات المشتركة لمعالجة فرص بناء السلام الحاسمة وربط ركائز التنمية والعمل الإنساني وحقوق الإنسان وبناء السلام.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قدم مقترحا للميزانية في أكتوبر الماضي بقيمة 3ر3 مليار دولار إلى الجمعية العامة مؤكدا للمندوبين في اللجنة الخامسة المعنية بالأمور الإدارية والميزانية أن "دور الأمم المتحدة بات أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وأعرب غوتيريش أيضا عن قلقه بشأن تدهور وضع السيولة النقدية لدى المنظمة وحث الدول على سداد اشتراكاتها في حينها وبكاملها. (النهاية)
ع س ت / ط م ا
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