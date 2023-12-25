Monday, 25 December 2023 01:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجمعية العامة تصادق على 59ر3 مليار دولار لميزانية الأمم المتحدة لعام 2024

12/25/2023 4:22:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 25 - 12 (كونا) -- أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها صادقت على ميزانية للمنظمة الدولية لعام 2024 بقيمة 59ر3 مليار دولار تشمل إنشاء حساب خاص معني بتمويل صندوق بناء السلام التابع لها.
وقالت الأمم المتحدة في بيان مساء أمس الأحد إن الجمعية صادقت أيضا على تخصيص نحو 50 مليون دولار كتمويل إضافي لمجلس حقوق الإنسان الذي يوصف بأنه المنتدى الرئيسي للمنظمة المعني بمسائل حقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن الجمعية العامة قررت كذلك إنشاء حساب معني ببناء السلام وهو حساب خاص متعدد السنوات يتم استخدامه لتمويل صندوق بناء السلام موضحا أنها صادقت على 50 مليون دولار من الاشتراكات المقررة سنويا لتمويل الحساب اعتبارا من الأول من يناير 2025.
ويعد صندوق بناء السلام هو الأداة الرائدة للأمم المتحدة للاستثمار في جهود الوقاية وبناء السلام ويدعم الاستجابات المشتركة لمعالجة فرص بناء السلام الحاسمة وربط ركائز التنمية والعمل الإنساني وحقوق الإنسان وبناء السلام.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قدم مقترحا للميزانية في أكتوبر الماضي بقيمة 3ر3 مليار دولار إلى الجمعية العامة مؤكدا للمندوبين في اللجنة الخامسة المعنية بالأمور الإدارية والميزانية أن "دور الأمم المتحدة بات أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وأعرب غوتيريش أيضا عن قلقه بشأن تدهور وضع السيولة النقدية لدى المنظمة وحث الدول على سداد اشتراكاتها في حينها وبكاملها. (النهاية)

ع س ت / ط م ا



MENAFN25122023000071011013ID1107654887

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث