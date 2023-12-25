طبيب فلسطيني يقيم عيادة طبية داخل خيمة بلاستيكية للنازحين برفح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من وسام أبوزيد
(تحقيق مصور) غزة - 25 - 12 (كونا) -- في ضوء ما يمر به قطاع غزة من انهيار للمنظومة الصحية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي أقام طبيب فلسطيني عيادة طبية داخل خيمة من البلاستيك في رفح بإمكانيات بسيطة لمعالجة النازحين الفلسطينيين.
ويستقبل الطبيب الفلسطيني حسن القهوجي داخل عيادته الطبية رغم إمكانياتها البسيطة المرضى الذين يعيشون في الخيام بهدف تضميد جروح المصابين منهم في محاولة لتخفيف الأعباء عليهم نتيجة صعوبة الوصول لمستشفيات رفح لقلة وسائل التنقل.
ونزح القهوجي الذي يعمل استشاريا لأمراض القلب في (المستشفى الأوروبي) بمدينة (خان يونس) مع عائلته حاملا بعض اللوازم الطبية الأساسية البسيطة بعدما أجبر جيش الاحتلال الفلسطينيين على النزوح من المناطق الشرقية إلى (رفح) أقصى جنوب القطاع.
ويعيش في رفح الاف النازحين من كافة محافظات قطاع غزة في خيام تعاني نقصا حادا في المرافق الصحية جراء استمرار العدوان على القطاع واكتظاظ مستشفى (أبو يوسف النجار) الرئيسي بالجرحى والمصابين. (النهاية) واب / م ع ح ع
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