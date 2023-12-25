طبيب فلسطيني يقيم عيادة طبية داخل خيمة بلاستيكية للنازحين برفح

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من وسام أبوزيد

(تحقيق مصور) غزة - 25 - 12 (كونا) -- في ضوء ما يمر به قطاع غزة من انهيار للمنظومة الصحية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي أقام طبيب فلسطيني عيادة طبية داخل خيمة من البلاستيك في رفح بإمكانيات بسيطة لمعالجة النازحين الفلسطينيين.

ويستقبل الطبيب الفلسطيني حسن القهوجي داخل عيادته الطبية رغم إمكانياتها البسيطة المرضى الذين يعيشون في الخيام بهدف تضميد جروح المصابين منهم في محاولة لتخفيف الأعباء عليهم نتيجة صعوبة الوصول لمستشفيات رفح لقلة وسائل التنقل.

ونزح القهوجي الذي يعمل استشاريا لأمراض القلب في (المستشفى الأوروبي) بمدينة (خان يونس) مع عائلته حاملا بعض اللوازم الطبية الأساسية البسيطة بعدما أجبر جيش الاحتلال الفلسطينيين على النزوح من المناطق الشرقية إلى (رفح) أقصى جنوب القطاع.

ويعيش في رفح الاف النازحين من كافة محافظات قطاع غزة في خيام تعاني نقصا حادا في المرافق الصحية جراء استمرار العدوان على القطاع واكتظاظ مستشفى (أبو يوسف النجار) الرئيسي بالجرحى والمصابين. (النهاية) واب / م ع ح ع