1ر88 مليون دولار قدمها (صندوق التنمية) لدعم اللاجئين والنازحين حول العالم خلال 7 سنوات

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد المطيري

الكويت - 25 - 12 (كونا) -- قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة 28 منحة لإغاثة اللاجئين والنازحين حول العالم بقيمة إجمالية بلغت نحو 1ر88 مليون دولار أمريكي خلال الـ7 سنوات الماضية (2016-2022).

وتضمنت هذه المنح مشاريع وإسهامات لعلاج مرضى السرطان من اللاجئين والنازحين فضلا عن توفير الرعاية والخدمات الصحية وتطويرها وتحسين الظروف المعيشية لهؤلاء في لبنان وسوريا وبنغلاديش وإقليم كردستان العراق واليمن.

وقال المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن الصندوق يركز من خلال دوره النشط في جهود التنمية الدولية على قطاعات متنوعة على رأسها البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الإنسانية على وجه التحديد والتي يوجد بها مساهمات ملموسة.

وأضاف البحر أن الصندوق يعطي اهتماما كبيرا للجوانب الإنسانية وخصوصا قضايا دعم اللاجئين الذين يجدون أنفسهم في ظروف صعبة بسبب النزاعات والاضطرابات الاجتماعية والسياسية والكوارث الطبيعية.

وأوضح أن اهتمام الصندوق ينبع من قناعة متجذرة تقوم على التضامن والتعاطف والإنسانية مبينا أن الأمر لا يقتصر على تقديم الإغاثة الفورية للاجئين فقط بل يمتد ليصل إلى زرع بذور السلام والمصالحة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنمية على المدى الطويل.

وذكر أن الصندوق يقوم بأدوار فعالة في دفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالدول العربية والدول النامية الأخرى من خلال تقديم الدعم المالي والفني مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الأسس يقوم الصندوق وفقها بتحديد المناطق أو المشاريع ذات الأولوية وبالأخص قضية اللاجئين والنازحين المعقدة والمتطورة باستمرار.

وأفاد أن الصندوق يتبع نهجا واسعا عند تحديد المناطق ذات الأولوية إذ يعمل على تحليل الاحتياجات بشكل مفصل ودراسة حجمها ونطاقها وتقييم الظروف الاجتماعية الاقتصادية بالإضافة إلى أخذ الطلبات المقدمة من الدول المتضررة أو الهيئات الدولية بعين الاعتبار.

وبين أن تحليل الاحتياجات يتم توفيرها من خلال التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والشركاء الآخرين إذ تعد هذه الجهات مصدرا رئيسيا للمعلومات الحيوية التي تساعد في اتخاذ القرار موضحا أن هناك أيضا عملية مراقبة وتقييم مستمرة للتأكد من أن المساعدات المقدمة تظل ذات صلة وفعالة.

وقال البحر إن دور الصندوق في مساعدة وإغاثة اللاجئين والنازحين في العالم لا ينفصل عن دور دولة الكويت لافتا إلى أن للصندوق دورا بارزا في تقديم الدعم والمساعدة لنازحي فلسطين والعراق وسوريا واليمن وميانمار.

وتضمنت المنحة الأولى مساعدات لمرضى مركز سرطان الأطفال في لبنان لعلاج أطفال اللاجئين السوريين في لبنان بقيمة بلغت مليون دولار عام 2016 فيما كانت المنحة الثانية لمؤسسة الحسين للسرطان لعلاج أطفال اللاجئين السوريين في الأردن بقيمة بلغت مليون دولار في ذات العام.

وبلغت قيمة المنحة الثالثة نحو 3 ملايين دولار وكانت موجهة للمشاريع التي ينفذها مجلس الانماء والاعمار في لبنان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2016 فيما بلغت قيمة المنحة الرابعة نحو مليون دولار وكانت موجهة لمؤسسة الحسين للسرطان في الأردن عام 2017.

أما المنحة الخامسة فكانت للاسهام في إغاثة اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش بقيمة مليون دولار عام 2017 فيما كانت المنحة السادسة لمؤسسة الحسين للسرطان في الأردن بقيمة مليون دولار عام 2018.

وقدم الصندوق المنحة السابعة عام 2018 بغية تحسين الظروف المعيشية للاجئين السوريين في إقليم كردستان العراق بقيمة 10 ملايين دولار فيما كانت المنحة الثامنة لمركز سرطان الأطفال في لبنان بقيمة مليوني دولار عام 2019.

وفي عام 2019 قدم الصندوق المنحة التاسعة من المنح آنفة الذكر لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مدارس رسمية للاجئين السوريين في لبنان بقيمة 9 ملايين دولار فيما كانت المنحة العاشرة لمؤسسة الحسين للسرطان في الأردن بقيمة مليوني دولار عام 2019.

وبلغت قيمة المنحتين الـ11 والـ12 نحو 5ر4 مليون دولار لتوفير حقن الحصبة للأطفال السوريين واللبنانيين في لبنان عام 2019 فيما كانت المنحة الـ13 لمؤسسة الحسين للسرطان في الأردن بقيمة مليوني دولار عام 2020.

ودعم الصندوق مركز سرطان الأطفال في لبنان بالمنحة الـ14 بقيمة مليوني دولار عام 2020 فيما كانت المنحة الـ15 موجهة إلى دعم مشاريع إغاثة اللاجئين السوريين في لبنان بقيمة 4ر2 مليون دولار في نفس العام.

وقدم الصندوق المنحة الـ16 لتحسين الظروف المعيشية في مخيمات اللاجئين السوريين في إقليم كردستان العراق بقيمة 6ر2 مليون دولار عام 2020 والمنحة الـ17 لمؤسسة الحسين للسرطان في الأردن بقيمة مليوني دولار عام 2021 أما المنحتان الـ18 والـ19 فكانتا لتحسين ظروف الإيواء والرعاية الصحية للاجئين الروهينغا في منطقة (كوكس بازار) بقيمة 7ر3 مليون دولار عام 2021.

أما المنحة الـ20 فكانت موجهة من الصندوق لمركز سرطان الأطفال في لبنان بقيمة مليون دولار عام 2021 والمنحة الـ21 فكانت لدعم الأنظمة الصحية الأساسية في سوريا بقيمة 3 ملايين دولار في نفس العام فيما كانت المنحة الـ22 لدعم الأطفال المصابين بالسرطان في سوريا بقيمة 7ر2 مليون دولار عام 2021.

وفي عام 2021 قدم الصندوق المنحة الـ23 لدعم مشروع تعزيز استدامة الخدمات الأساسية للاجئين السوريين في لبنان بقيمة 5ر3 مليون دولار كما وجه المنحة الـ24 لتطوير الخدمات الصحية الأساسية للاجئين لسوريين في الأردن بقيمة 9ر1 مليون دولار والمنحة الـ25 لدعم الخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان بقيمة 5ر1 مليون دولار.

وقدم الصندوق المنحة الـ26 لدعم الموازنة البرامجية العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للفترة بين 2021 و2022 بقيمة 20 مليون دولار عام 2021 أما المنحة الـ27 فكانت لدعم النازحين داخليا والمجتمعات المضيفة في اليمن بقيمة مليوني دولار عام 2021.

وفي عام 2022 قدم الصندوق المنحة الـ28 لدعم البنى التحتية "الحرجة" للنازحين الداخليين والمجتمعات المضيفة في محافظة عدن في اليمن بقيمة 1ر2 مليون دولار.

يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أسس في ديسمبر عام 1961 كأول مؤسسة إنمائية في الشرق الأوسط ليدعم حضور دولة الكويت في محافل التعاون الدولي. (النهاية) م ض / ه ث