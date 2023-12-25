عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الاقصى المبارك

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 25 كانون الأول (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة .

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها، أن عشرات المستوطنين المتطرفين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الاقصى وأدوا طقوساً تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي .

وأضافت دائرة الأوقاف، أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة من القدس، وأبواب المسجد الأقصى، منعت المواطنين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين .

--(بترا)

م.ف/م ق/ح أ

25/12/2023 12:02:34

