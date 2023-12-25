الاحتلال يخطر بوقف العمل ببناء مدرسة في يطا جنوب الخليل

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 25 كانون الأول (بترا) - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف العمل في بناء مدرسة شرق مدينة يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة .

وأفادت مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل في بيان لها، بأن قوات الاحتلال أوقفت العمل في بناء مدرسة بمنطقة خلة عميرة القريبة من تجمع أبو شبان شرق يطا، وتبلغ مساحتها 200 متر مربع، تم بناؤها على حساب الأهالي لتوفير مكان مناسب للتعليم، يكون قريبا من التجمعات السكنية لأطفالهم في ظل تزايد اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الطلبة والمواطنين في المنطقة.

يشار أن قوات الاحتلال تهدد بهدم العديد من التجمعات السكنية والزراعية في أم الخير شرق يطا، والتجمعات السكانية في المنطقة، بهدف التوسع الاستعماري وتهجير المواطنين قسرا.

--(بترا)

م.ف/م ق/ح أ

25/12/2023 12:01:38

