الاحتلال يخطر بوقف العمل ببناء مدرسة في يطا جنوب الخليل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 25 كانون الأول (بترا) - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف العمل في بناء مدرسة شرق مدينة يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة .
وأفادت مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل في بيان لها، بأن قوات الاحتلال أوقفت العمل في بناء مدرسة بمنطقة خلة عميرة القريبة من تجمع أبو شبان شرق يطا، وتبلغ مساحتها 200 متر مربع، تم بناؤها على حساب الأهالي لتوفير مكان مناسب للتعليم، يكون قريبا من التجمعات السكنية لأطفالهم في ظل تزايد اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الطلبة والمواطنين في المنطقة.
يشار أن قوات الاحتلال تهدد بهدم العديد من التجمعات السكنية والزراعية في أم الخير شرق يطا، والتجمعات السكانية في المنطقة، بهدف التوسع الاستعماري وتهجير المواطنين قسرا.
--(بترا)
م.ف/م ق/ح أ
25/12/2023 12:01:38
MENAFN25122023000117011021ID1107654882
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