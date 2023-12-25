تقرير: الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 25 كانون الأول(بترا)- تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتراف جرائم الابادة الجماعية في عدوانها المتواصل على قطاع غزة، والتي تتجاوز حدود القيم الانسانية والقانونية التي وضعها العالم، كمنظومة حقوق الانسان والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

وتعمل منظمات حقوق الانسان الفلسطينية والدولية على رصد جرائم الاختفاء القسري لآلاف الفلسطينيين والتي يصعب توثيقها بسبب عدم القدرة على التواصل مع المعتقلين وفرض الاحتلال اجراءات مشددة عن المعتقلين حول أماكن وظروف احتجازهم.

واشار المواطن الفلسطيني " جلال" معتقل سابق لدى الاحتلال أنه تعرض للتعذيب والترهيب والمعاملة القاسية وربط يديه لساعات طويله بقيود بلاستيكية ومنع الطعام عنه لفترة طويلة والتحقيق معه بقسوة ومنعه من النوم، مشيراً أنه بات يعاني من وضع صحي حرج وتورم في اليدين وصعوبات النوم .

وأوضح أن اسوأ ما مرت به أسرته التي اعتقدت أنه استشهد في ظل عدم توفر معلومات عنهـ حيث لم تدخر جهداً في الاتصال باللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمات حقوق الانسان إلى أن أفرج عنه، حيث تتواجد عائلته في غزة وهو جنوب قطاع غزة ويمنع الاحتلال لقاء الأسرة .

المواطن الفلسطيني "محمد" من غزة كان يتواجد في اسرائيل ، حيث تم اعتقاله رغم حيازته على تصريح لدخول اسرائيل احتحز في مكان غير معلوم لأكثر من أسبوعين، حيث البرد القارس وعدم توفير الأغطية وربط الأيدي لساعات طويلة والمعاملة القاسية والتحقيق الأمني لساعات طويلة.

ووفق هيئة شؤون الأسرى، وهي هيئة حكومية رسمية مختصة بمتابعة قضايا المعتقلين في السجون الإسرائيلية، إنّ الاحتلال الإسرائيليّ، ينفّذ جرائم مروعة بحقّ معتقلي غزة، إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم، من حيث أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وحالتهم الصحيّة.

وحملت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، قوات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين والمعتقلات، وطالبت بإنهاء الإخفاء القسري بحقهم، والإفصاح عن أسمائهم وأماكن احتجازهم والتهم الموجهة إليهم، إن كان هناك تهم، وتمكين الطواقم القانونية من اللقاء بهم، ووقف كل إجراءات التعذيب والتنكيل الانتقامية بحقهم.

--(بترا)

أ ش/م ق/ح أ

25/12/2023 12:00:30