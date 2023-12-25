اربعة شهداء جراء قصف الاحتلال على خانيونس

غزة 25 كانون الأول (بترا)- استشهد اربعة فلسطنيين وأصيب آخرون بحراح، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على خانيونس جنوب قطاع غزة. من جهة آخرى، ارتفعت حصيلة عدد شهداء قصف الاحتلال فحر اليوم على منزل في معن بخانيونس إلى 23 شهيداً. --(بترا) ا ش/م ق/ح أ 25/12/2023 11:54:04

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