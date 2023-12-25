اربعة شهداء جراء قصف الاحتلال على خانيونس
التاريخ
12/25/2023 4:21:59 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 25 كانون الأول (بترا)- استشهد اربعة فلسطنيين وأصيب آخرون بحراح، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على خانيونس جنوب قطاع غزة.
من جهة آخرى، ارتفعت حصيلة عدد شهداء قصف الاحتلال فحر اليوم على منزل في معن بخانيونس إلى 23 شهيداً.
--(بترا)
ا ش/م ق/ح أ
25/12/2023 11:54:04
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