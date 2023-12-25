شهداء وجرحى ما زالوا تحت الأنقاض جراء العدوان المتواصل على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 25 كانون الأول (بترا)- قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدقران، إن عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى جراء العداون الاسرائيلي المتواصل وجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ما زالوا تحت الركام والأنقاض .
وأستشهد ثلاثة فلسطينيين إثر قصف منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما ارتفع عدد الشهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة معن شرق خانيونس جنوب قطاع غزة فجر اليوم الاثنين إلى 23.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور اشرف القدرة، عن ارتفاع عدد ضحايا مجزرة مخيم المغازي الى 70 شهيدا.
واشار القدرة إلى أن قوات الاحتلال تقوم بقصف الطريق الرئيسية بين مخيمات المنطقة الوسطي لتعيق وصول سيارات الاسعاف والدفاع المدني الي اماكن الاستهداف المختلفة.
--(بترا)
ا ش/م ق/ح أ
25/12/2023 11:27:40
MENAFN25122023000117011021ID1107654879
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