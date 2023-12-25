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شهداء وجرحى ما زالوا تحت الأنقاض جراء العدوان المتواصل على غزة

12/25/2023 4:21:58 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 25 كانون الأول (بترا)- قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدقران، إن عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى جراء العداون الاسرائيلي المتواصل وجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ما زالوا تحت الركام والأنقاض .
وأستشهد ثلاثة فلسطينيين إثر قصف منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما ارتفع عدد الشهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة معن شرق خانيونس جنوب قطاع غزة فجر اليوم الاثنين إلى 23.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور اشرف القدرة، عن ارتفاع عدد ضحايا مجزرة مخيم المغازي الى 70 شهيدا.
واشار القدرة إلى أن قوات الاحتلال تقوم بقصف الطريق الرئيسية بين مخيمات المنطقة الوسطي لتعيق وصول سيارات الاسعاف والدفاع المدني الي اماكن الاستهداف المختلفة.
--(بترا)
ا ش/م ق/ح أ
25/12/2023 11:27:40

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