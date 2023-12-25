الضمان : 11 ألف اصابة عمل بالمملكة خلال العام الحالي

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عمان 25 كانون الأول (بترا)- عبدالقادر الفاعوري - كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن استقبالها 11499 إصابة عمل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي .

وأوضحت المؤسسة لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، أن قيمة نفقات الإصابات المذكورة بلغت 4 ملايين و469 ألف دينار، شملت البدلات اليومية، ونفقات العناية الطبية، وتعويض الدفعة الواحدة للعجز الإصابي الذي تقل نسبته عن 30 بالمئة.

وبينت المؤسسة، أن عدد اصابات العمل التراكمية المعتمدة لدى المؤسسة من تاريخ 1 / 1 /1980 ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بلغت 509 آلاف و338 إصابة عمل، حيث وصلت النفقات المصروفة عليها 159 مليونا و436 ألف دينار.

وبينت المؤسسة، أنها اعتمدت عدة جهات طبية علاجية (مستشفيات) راعت فيها التوزيع الجغرافي بهدف تغطية مختلف محافظات المملكة، وهي جميع مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، ومستشفى الجامعة الأردنية وغالبية المستشفيات الخاصة، وذلك بهدف تقديم الخدمة المتميزة للمؤمن عليهم المصابين والتسهيل عليهم.

وبحسب المؤسسة، في حال وقوع إصابة عمل للمؤمن عليه في المنشأة التي يعمل بها يتعين على تلك المنشأة نقل المؤمن عليه (المصاب) إلى أقرب جهة علاجية معتمدة لدى مؤسسة الضمان، كما يتوجب على ضابط ارتباط المنشأة الدخول مباشرة إلى موقع المؤسسة الإلكتروني () ومن زاوية الخدمات الإلكترونية الذهاب إلى خدمة طلب معالجة فورية لحادث عمل أو الدخول إليها مباشرةً من الرابط (

--(بترا)

ع ف/م ق/ح أ

25/12/2023 11:14:55