مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة جندي بجروح خطيرة بمعارك غزة

مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة جندي بجروح خطيرة بمعارك غزة
التاريخ
12/25/2023 4:21:57 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال اليوم الاثنين، مقتل ضابطين خلال المعارك البرية في شمال قطاع غزة.
وأشار بيان الجيش إلى إصابة جندي آخر بجروح خطيرة في المعارك.
وبذلك ترتفع حصيلة الجنود والضباط القتلى منذ اندلاع الحرب على غزة إلى 489 قتيلا، ومنذ بدء العملية البرية الى 162.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
25/12/2023 11:12:03
MENAFN25122023000117011021ID1107654877
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