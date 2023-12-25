مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة جندي بجروح خطيرة بمعارك غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال اليوم الاثنين، مقتل ضابطين خلال المعارك البرية في شمال قطاع غزة.

وأشار بيان الجيش إلى إصابة جندي آخر بجروح خطيرة في المعارك.

وبذلك ترتفع حصيلة الجنود والضباط القتلى منذ اندلاع الحرب على غزة إلى 489 قتيلا، ومنذ بدء العملية البرية الى 162.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

25/12/2023 11:12:03