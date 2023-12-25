قوات الإحتلال تواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 25 كانون الأول(بترا)- واصلت قوات الإحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ80 من عدوانها على قطاع غزة ارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين الآمنين ، ما أدى لسقوط العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى الليلة الماضية وسط وجنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة الليلة الماضية، إن أكثر من 70 شهيدا ارتقوا وعشرات الإصابات في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، حيث قصف الإحتلال 4 منازل مكتظة بالأهالي والنازحين.

وأشار إلى ان الاحتلال الإسرائيلي يقصف متعمدا الطرق الرئيسية بين مخيمات المنطقة الوسطى ويدمرها، ليعوق وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى أماكن الاستهداف المختلفة.

بدوره، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن طائرات الاحتلال نفذت أكثر من 50 غارة جوية على مخيمات النصيرات والبريج والمغازي.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن عدد الشهداء الذين قضوا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة معن شرق خان يونس ارتفع إلى 23 شهيدا، معظمهم نساء وأطفال، فيما قضى 3 شهداء بقصف استهدف منزلا في حي الأمل جنوبي غرب خان يونس.

وأفادت مصادر إعلامية بتكدس الجرحى في الممرات وجثامين الشهداء في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة بعد غارات إسرائيلية مكثفة.

وتقصف الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، ومنذ ساعات الصباح مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط قطاع غزة بشكل عنيف للتمهيد لتوغل قوات الاحتلال، وسط مقاومة شرسة من فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام التي تتصدى لمحاولات توغل قوات العدو.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ





25/12/2023 10:26:07