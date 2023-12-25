قطر: ريع تذاكر فعاليات بطولة كأس آسيا 2023 لصالح غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 25 كانون الأول (بترا) - قال القائمون على تنظيم "بطولة كأس آسيا 2023" المزمع انطلاقها بالدوحة في 12 كانون الثاني المقبل، إن الفعاليات المصاحبة للبطولة القارية، تتضمن رسائل دعم لفلسطين.

وبحسب مديرة الفعاليات باللجنة المنظمة للبطولة، ميعاد العمادي، فان البطولة ومن خلال الجماهير التي ستحضر الفعاليات، ستواصل إرسال رسائل نبيلة لكل العالم، وهو ما يشكل المعنى الحقيقي للروح الرياضية، مؤكدة أن كرة القدم خير مقدم لهذه الروح السامية التي تدعو للسلام والأمان.

وأضافت العمادي وفقا لموقع البطولة، أن أكثر التذاكر مبيعا والتي شهدت إقبالًا قياسيًا خلال مراحل البيع الثلاث الماضية، كانت لمباريات المنتخب الفلسطيني، فالكل يريد التضامن مع القضية النبيلة، وبالتالي فإن مباريات فلسطين ستشهد طابعًا خاصًا بسبب الدعم الجماهيري الكبير لمنتخبها.

وشددت العمادي على أن مباريات المنتخب الفلسطيني، ستحظى بطابع خاص، مؤكدة أن كرة القدم تجمع الشعوب وتقوم بإرسال رسائل سامية، ولذلك، سنحاول تقديم الدعم والرسائل التي نريد كقطريين وكجماهير ومشجعين ولجنة منظمة لفلسطين.

وأشارت العمادي إلى أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023، قررت تخصيص عائدات جميع تذاكر مباريات البطولة لصالح أهلنا في فلسطين، لنبعث برسالة مفادها "نحن معكم ولن ننساكم وهذا أضعف الإيمان".

ويلعب منتخب فلسطين في البطولة ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب إيران والإمارات وهونغ كونغ.

--(بترا)

م خ/م ق/ح أ

25/12/2023 10:05:13