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إيرادات فيلم تيموثى شالاميت Wonka تصل إلى 177 مليون دولار عالميًا

12/25/2023 4:21:46 AM
(MENAFN- Youm7) وصلت إيرادات فيلم Wonka إلى 177 مليونًا و202 ألف دولار عالميًا، منذ طرحه يوم 15 ديسمبر الجارى، العمل من إنتاج شركة
Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعة و56 دقيقة.

وانقسمت إيرادات العمل بين 64 مليونا وألفي دولار في دور العرض الأمريكية، و113 مليونًا و200 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

ويدور فيلم Wonka مع أحلامه في افتتاح متجر في مدينة تشتهر بالشوكولاتة، يكتشف الشاب الفقير ويلي ونكا أن هذه الصناعة يديرها كارتل من صانعي الشوكولاتة الجشعين.

فيلم Wonka من بطولة كل من تيموثي شالاميت، جوستاف داى، موراي ماك آرثر، بول جي ريموند، بيرتي كابلان، إيسي سوتي، كوبنا هولدبروك سميث، ماتيلدا تاكر، توم ديفيس، أوليفيا كولمان، كالاه لين، باترسون جوزيف.










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