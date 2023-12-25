سبب بيع صلاح جاهين حصته في فيلم خلى بالك من زوزو.. ذكرى ميلاده اليوم

MENAFN - Youm7) تمر اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الشاعر ورسام الكاريكاتير الكبير صلاح جاهين ، حيث إنه من مواليد 25 ديسمبر من عام 1930، وخلد اسم بأعماله الإبداعية التي مازالت باقية حتى يومنا هذا.

ومن المواقف الكوميدية التي حدثت في فيلم خلى بالك من زوزو، بين صلاح جاهين و حسين فهمى، قال حسين

في لقاء سابق: ""تجربة فيلم خلى بالك من زوزو كتابة صلاح جاهين حاجه مبهرة ويا واد يا تقيل الأغنية اتفاجأت بالكلمات وجمالها وصلاح له تركيبة فى كتابة الكلمات عبقرى، وكواليس الأغنية كنا كلنا مجمعين وعلى الساعة 1 بليل كانت بانت ملامح".

وأضاف حسين: "الفيلم اتعرض فى سينما كان فيها ألف و200 كرسى والتيكت كان سعرها 50 قرشًا وقتها واللونج كان 75 قرشًا والفيلم كانت مزانيته 15 ألف جنيه وكان أجرى 900 جنيه وكنت طالب أكتر من كده بس قالوا ليا مش هينفع".



وتابع: "أثناء تصوير الفيلم جالى صلاح جاهين وقالى الفيلم هيسقط تشترى حصتى اشتريها منى ومش ده اللى كنت عايز أعمله وباع حصته وندم ندم كبير جدًا بعد ما الفيلم نجح نجاحًا كبيرًا، وده من الأفلام المهمة فى تاريخى أنا وسعاد حسنى".

كتب صلاح جاهين سيناريو فيلم "خلى بالك من زوزو" والذى يعتبر أحد أكثر الأفلام رواجاً فى السبعينيات إذ تجاوز عرضه حاجز 54 أسبوعا متتاليا، كما كتب أيضاً أفلام أميرة حبى أنا، شفيقة ومتولى والمتوحشة، كما قام بالتمثيل فى شهيد الحب الإلهى عام 1962 ولا وقت للحب عام 1963 والمماليك 1965 واللص والكلاب 1962.

أنتج العديد من الأفلام التى تعتبر خالدة فى تاريخ السينما الحديثة مثل أميرة حبى أنا وفيلم عودة الابن الضال، وعمل محرراً فى عدد من المجلات والصحف، وقام برسم الكاريكاتير فى مجلة روز اليوسف وصباح الخير ثم انتقل إلى جريدة الأهرام.

ألف ما يزيد على 161 قصيدة، منها قصيدة "على اسم مصر" وأيضا قصيدة "تراب دخان" التى ألفها بمناسبة نكسة يونيو 1967م، وكان مؤلف أوبريت الليلة الكبيرة أشهر أوبريت للعرائس فى مصر، كما عمل صلاح جاهين رساما للكاريكاتير فى جريدة الأهرام، حيث كان كاريكاتير صلاح جاهين يُتابع بقوة.



