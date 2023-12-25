ريم مصطفى تحتفل بعيد ميلادها اليوم.. اعرف مشوارها الفني فى 10 سنوات

MENAFN - Youm7) تحتفل النجمة ريم مصطفىبعيد ميلادها اليوم الإثنين 25 ديسمبر، حيث ولدت ريم في القاهرة ودرست في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، إلا أن بدايتها حياتها العملية بالتسويق، وانتقلت إلى دبي للعمل في نفس المجال، لكنها كانت شغوفة بالتمثيل، حتى جاءتها الفرصة وأجرت مقابلة مع أحد المخرجين لكن قاطعتها عائلها التي كانت تفضل دخول ريم عالم الفن ولكنها أصرت على دخول المجال في النهاية.

بدأت ريم مصطفى مسيرتها في التمثيل عام 2013 بمشاركتها في مسلسل "فض اشتباك" الذى اعتمد على البطولة الجماعية لعدد من الفنانين الصاعدين وقتها، ثم شاركت بعد ذلك في مسلسل "هبة رجل الغراب" مع إيمى سمير غانم والذى تم عرضه في العام التالى 2014 على جزئين، وكان نقطة انطلاقة كبيرة لها في عالم التمثيل.

ريم مصطفى

شاركت ريم مصطفى بعد ذلك في مسلسلات "جبل الحلال" عام 2014، و"الخطيئة" في نفس العام، و"سرايا عابدين" الجزء الثانى مع العديد من النجوم المصريين والعرب عام 2015، و"نصيبى وقسمتك" الجزء الأول، لتأتى بعد ذلك وتقف أمام الزعيم عادل امام في مسلسل "مأمون وشركاه" الذى ساهم بشكل كبير في شهرتها، وفى نفس العام قدمت مسلسل "الأسطورة" مع محمد رمضان و"الطبال" مع أمير كرارة.

أصبحت ريم مصطفى متواجدة بقوة على الساحة الفنية خلال هذه الفترة وشاركت في أعمال هامة منها مسلسلات "كلبش 1"، "عشم ابليس"، "اللهم انى صايم"، "أمر واقع"، "الوصية"، "شديد الخطورة"، "الثمانية"، "سوتس بالعربى" و"سره الباتع"، وأفلام "مش رايحين في داهية"، "العنكبوت" وضيفة شرف في فيلم "ولاد رزق – عودة أسود الأرض"، إضافة إلى المسلسل الاذاعى "موس صلاح".

ويعد العام الماضى 2022 العام الأبرز بالنسبة لريم مصطفى حيث خاضت فيها أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما خلال مسلسل "طير بينا يا قلبى" من 30 حلقة الذى تم عرضه على قناة ON، وفى نفس الوقت قدمت بطولة مسلسل "دوبامين" من 15 حلقة وتم عرضه على قناة CBC، كما أنها فى نفس العام قدمت مسرحية "سيدتى الجميلة" مع أحمد السقا على خشبة المسرح

ريم مصطفىريم مصطفىالنجمة ريم مصطفىريم مصطفى



















