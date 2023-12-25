اعرف قائمة آخر مسلسلات المتحدة على الشاشات قبل موسم دراما رمضان 2024

MENAFN - Youm7) تسقبل قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، آخر دفعة من مسلسلات الأوف سيزون مع بداية العام الجديد 2024 وذلك ضمن أعمال الموسم الشتوى الذى يشهد حاليًا عرض أكثر من عمل قارب على الانتهاء، في حين حجزت 4 مسلسلات مكانها للعرض خلال الشهرين المقبلين، لتكون هذه الدفعة هي الأخيرة قبل ذلك قبل انطلاق موسم دراما رمضان.

أول المسلسلات المنتظر عرضها مع بداية العام، "بقينا اتنين" إذ حجز مكانه للعرض على قناة ON، والعمل مكون من 20 حلقة وبطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبد العزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

مسلسل بقينا اتنين

أيضًا مسلسل "الوصفة السحرية" مقرر عرضه بداية شهر يناير المقبل، والعمل مكون من 45 حلقة ويعتمد على البطولة الجماعية، ويضم فى قائمة أبطاله كلا من شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومى سعيد وإخراج خيرى سالم.

مسلسل الوصفة السحرية

ومن أعمال الدفعة الأخيرة في الموسم الشتوى على قنوات المتحدة، "حدوتة منسية" مكون من 30 حلقة، وبطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

مسلسل حدوتة منسية

مسلسل "وبينا معاد 2" مقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، والعمل مكون 30 حلقة وبطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم مع ظهور هيدى كرم كضيفة شرف خلال الأحداث ومن تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة.

مسلسل وبينا ميعاد











