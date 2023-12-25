ذكرى ميلاد الكتعة.. نعيمة الصغير جسدت أدوار الشر بإتقان

MENAFN - Youm7) تحل اليوم، الاثنين، ذكرى ميلاد الفنانة نعيمة الصغي ، فهى من مواليد 25 ديسمبر، وجسدت أدوار الشر بإتقان وقدمت دور "الكتعة" فى فيلم العفاريت، ومازالت أعمالها فى ذاكرة المشاهدين وخصوصا شخصية "الكتعة".

ولدت فى الإسكندرية اسمها الحقيقى هى نعيمة عبد المجيد عبد الجواد اشتهرت بنعيمة الصغير، وعلى الرغم من لعبها أدوارا كوميدية عديدة إلا أنها احتفظت بسمة الرعب فى كل فيلم ظهرت من خلاله

نعيمة الصغير عملت فى بدايتها كـ منولوجست مع زوجها محمد الصغير، ثم شاركا معًا فى العمل فى فرقة إبراهيم حمودة، بالإضافة إلى التحاقها بفرقة إسماعيل يس، ثم قدمت العديد من الأعمال الفنية و صلت إلى أكثر من 180 فيلما سينمائيا خلال مشوارها الفنى، وأتقنت أدوار الشر، فى عدد من الأفلام، من أبرزها "الليلة الموعدة، مولد يا دنيا، الشقة من حق الزوجة، العفاريت"، وفي فيلم "العفاريت" قدمت شخصية الكتعة"، وهي امرأة شرسة أطلق عليها الأطفال "أمنا الغولة" وقامت أيضًا بدور الحماة المفترية مع زوج ابنتها فى فيلم "الشقة من حق الزوجة" وبدأت في البداية

مشوارها، كمطربة، وكان أول أدوارها فى فيلم "اليتمتين"، من بطولة فاتن حمامة كما عملت مع المخرج يوسف شاهين، فى فيلم "إسكندرية ليه" ورحلت عن عالمنا فى عام 1991 عن عمر يناهز 60 عامًا.