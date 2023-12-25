طريقة عمل الأرز بكبدة الفراخ.. لذيذ وسهل التحضير

MENAFN - Youm7) الأرز بكبدة الفراخ من ألذ الأكلات التي يفضلها الكثيرون والغنية بالعناصر والفيتامينات الهامة لجسمك، كما أنها من أكثر الطرق السهلة والبسيطة فى تحضيرها، لذا نستعرض خلال السطور التالية طريقة عمل الأرز بكبدة الفراخ وفقا لما ذكره موقع kitchenkeys





مكونات الكبدة:

2 ملعقة كبيرة زيت

1 بصلة متوسطة الحجم مبشورة

500 جرام من كبدة الدجاج المقطعة إلى قطع صغيرة

1 فص ثوم مفروم ثوم مفروم

رشة كمون

فلفل اسود

3/4 ملعقة صغيرة بهارات

1/8 ملعقة قرفة

1/8 ملعقة صغيرة جوزة الطيب





مكونات الأرز:

2 ملعقة كبيرة زيت

1 1/2 كوب أرز منقوع في الماء لمدة 30 دقيقة ومصفى

1 ملعقة صغيرة بهارات

1/4 ملعقة قرفة

1/8 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1/8 ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 1/4 ملعقة صغيرة ملح مذاب في 1 1/2 كوب ماء ساخن







طريقة التحضير:

-غسل الكبدة: ننقع الكبدة في الماء وربع كوب دقيق وملعقة صغيرة فلفل أسود لمدة 20 دقيقة. أضيفي ربع كوب من الخل ثم اشطفيه على الفور. ضعي الكبدة في منخل مصفاة ويوضع فوق وعاء لمدة 30 دقيقة لتصريف الماء.

-تتبل الكبدة بالثوم والكمون والفلفل، سخني مقلاة كبيرة على نار عالية حتى تصبح ساخنة، يضاف الزيت ويقلى البصل حتى يصبح طريًا (وليس بنيًا). أضيفي الكبدة واطهيها لبضع دقائق وتتبل بالبهارات والقرفة وجوزة الطيب (بدون ملح).

-يسكب خليط الكبدة والبصل في وعاء آخر، ووزعي الخليط بالتساوي ليغطي قاع الإناء.

في نفس المقلاة الكبيرة، أضيفي 2 ملعقة كبيرة زيت وأضيفي الأرز، يحرك المزيج جيدًا حتى يتغطى بالزيت ثم يتبل بالبهارات والفلفل والقرفة وجوزة الطيب (بدون ملح).

-يسكب الأرز فوق الكبد في الوعاء أضيفي خليط الملح و الماء الساخن، نغطي القدر ونتركه حتى يغلي على نار عالية حتى يمتص الماء الموجود فوق الأرز.

خففي النار إلى درجة منخفضة، ثم ضعي القدر على شياطة ناشرة الحرارة واتركيها مغطاة لمدة 20 دقيقة تقريباً أو حتى ينضج الأرز تماماً.

-يقلب الأرز على طبق ويقدم.