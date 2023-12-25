طريقة عمل الأرز بكبدة الفراخ.. لذيذ وسهل التحضير

(MENAFN
- Youm7) الأرز بكبدة الفراخ من ألذ الأكلات التي يفضلها الكثيرون والغنية بالعناصر والفيتامينات الهامة لجسمك، كما أنها من أكثر الطرق السهلة والبسيطة فى تحضيرها، لذا نستعرض خلال السطور التالية طريقة عمل الأرز بكبدة الفراخ وفقا لما ذكره موقع kitchenkeys
مكونات الكبدة:
2 ملعقة كبيرة زيت
1 بصلة متوسطة الحجم مبشورة
500 جرام من كبدة الدجاج المقطعة إلى قطع صغيرة
1 فص ثوم مفروم ثوم مفروم
رشة كمون
فلفل اسود
3/4 ملعقة صغيرة بهارات
1/8 ملعقة قرفة
1/8 ملعقة صغيرة جوزة الطيب
مكونات الأرز:
2 ملعقة كبيرة زيت
1 1/2 كوب أرز منقوع في الماء لمدة 30 دقيقة ومصفى
1 ملعقة صغيرة بهارات
1/4 ملعقة قرفة
1/8 ملعقة صغيرة جوزة الطيب
1/8 ملعقة صغيرة فلفل أسود
2 1/4 ملعقة صغيرة ملح مذاب في 1 1/2 كوب ماء ساخن
طريقة التحضير:
-غسل الكبدة: ننقع الكبدة في الماء وربع كوب دقيق وملعقة صغيرة فلفل أسود لمدة 20 دقيقة. أضيفي ربع كوب من الخل ثم اشطفيه على الفور. ضعي الكبدة في منخل مصفاة ويوضع فوق وعاء لمدة 30 دقيقة لتصريف الماء.
-تتبل الكبدة بالثوم والكمون والفلفل، سخني مقلاة كبيرة على نار عالية حتى تصبح ساخنة، يضاف الزيت ويقلى البصل حتى يصبح طريًا (وليس بنيًا). أضيفي الكبدة واطهيها لبضع دقائق وتتبل بالبهارات والقرفة وجوزة الطيب (بدون ملح).
-يسكب خليط الكبدة والبصل في وعاء آخر، ووزعي الخليط بالتساوي ليغطي قاع الإناء.
في نفس المقلاة الكبيرة، أضيفي 2 ملعقة كبيرة زيت وأضيفي الأرز، يحرك المزيج جيدًا حتى يتغطى بالزيت ثم يتبل بالبهارات والفلفل والقرفة وجوزة الطيب (بدون ملح).
-يسكب الأرز فوق الكبد في الوعاء أضيفي خليط الملح و الماء الساخن، نغطي القدر ونتركه حتى يغلي على نار عالية حتى يمتص الماء الموجود فوق الأرز.
خففي النار إلى درجة منخفضة، ثم ضعي القدر على شياطة ناشرة الحرارة واتركيها مغطاة لمدة 20 دقيقة تقريباً أو حتى ينضج الأرز تماماً.
-يقلب الأرز على طبق ويقدم.
MENAFN25122023000132011024ID1107654867
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.