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إزاى تخلى طفلك واثق من نفسه طول الوقت؟ نصائح يجب اتباعها

12/25/2023 4:21:43 AM
(MENAFN- Youm7) تحرص كل أم على تربية طفلها حتى تجعله في أحسن خلق ومميز بين زملائه، وأكثر صفة تحرص الأم على زرعها بداخل طفلها هي تقوية ثقته بنفسه، حتى يستطيع أن يتخذ قراراته دون تدخل من أحد، ولهذا نستعرض في التقرير، نصائح لتقوية ثقة الطفل بنفسه، والتي تعتمد على اتباع عدة خطوات نستعرضها في التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "childmind".

نصائح لتربية طفل واثق من نفسه خليك قدوة

يحاول الطفل طوال الوقت أن يقلد والديه طوال الوقت سواء في أفعالهم أو احاديثهم مع الآخرين، لذلك على الوالدين أن يتسمون بالثقة بالنفس أمام أطفالهما، حتى يكتسبون هذه الصفة منهما.


أم تعلم طفلتها لا تنزعج من أخطائه

ساعد أطفالك على الإيمان بأن الجميع يرتكبون أخطاء، ولكن المهم هو التعلم من هذه الأخطاء، وأن الأشخاص الواثقون من أنفسهم لا يدعون الخوف من الفشل يعيق طريقهم، ليس لأنهم متأكدون من أنهم لن يفشلوا أبدًا، ولكن لأنهم يعرفون كيفية التعامل مع النكسات في وقت قصير.


طفل واثق من نفسه شجعه على تجربة أشياء جديدة

يجب على الوالدين أن يشجعان طفلهما على أن يركز طاقته على تجربة أشياء مفيدة، تزيد من ثقته بنفسه مع مرور الوقت.

لا تعاتبه على فشله

من الطبيعي أن يرغب الأباء في حماية طفلهما من الفشل، ولكن يجب عليهما أن يتركوا طفلهما يجرب ويفشل ليتعلم من تجربته وألا يكرر ما تسبب في فشله المرة السابقة، بل يحفزونه ويشجعونه على تكرار تجاربهم.


طفلة واثقة من نفسها ساعده بالعثور على شغفه

يجب على الوالدين أن يساعدان طفلهما على استكشاف اهتماماته الخاصة والتي تساعده على تطوير ذاته وزيادة ثقته بنفسه.

ساعده يحدد هدفه

يجب على الوالدين أن يساعدان طفلهما على تحديد أهدافه في الحياة، مع وضع خطة تلائم الواقع لتساعده على تحقيق أهدافه في المستقبل.

احتفل بنجاحه

يجب على الوالدين أن يحتفلان بمجهودات طفلهما ونجاحه الذى حققه، مما يساعد على تقوية ثقته بنفسه مع مرور الوقت.







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