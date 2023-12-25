إزاى تخلى طفلك واثق من نفسه طول الوقت؟ نصائح يجب اتباعها

(MENAFN
- Youm7) تحرص كل أم على تربية طفلها حتى تجعله في أحسن خلق ومميز بين زملائه، وأكثر صفة تحرص الأم على زرعها بداخل طفلها هي تقوية ثقته بنفسه، حتى يستطيع أن يتخذ قراراته دون تدخل من أحد، ولهذا نستعرض في التقرير، نصائح لتقوية ثقة الطفل بنفسه، والتي تعتمد على اتباع عدة خطوات نستعرضها في التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "childmind".
نصائح لتربية طفل واثق من نفسه خليك قدوة
يحاول الطفل طوال الوقت أن يقلد والديه طوال الوقت سواء في أفعالهم أو احاديثهم مع الآخرين، لذلك على الوالدين أن يتسمون بالثقة بالنفس أمام أطفالهما، حتى يكتسبون هذه الصفة منهما.
أم تعلم طفلتها لا تنزعج من أخطائه
ساعد أطفالك على الإيمان بأن الجميع يرتكبون أخطاء، ولكن المهم هو التعلم من هذه الأخطاء، وأن الأشخاص الواثقون من أنفسهم لا يدعون الخوف من الفشل يعيق طريقهم، ليس لأنهم متأكدون من أنهم لن يفشلوا أبدًا، ولكن لأنهم يعرفون كيفية التعامل مع النكسات في وقت قصير.
طفل واثق من نفسه شجعه على تجربة أشياء جديدة
يجب على الوالدين أن يشجعان طفلهما على أن يركز طاقته على تجربة أشياء مفيدة، تزيد من ثقته بنفسه مع مرور الوقت.
لا تعاتبه على فشله
من الطبيعي أن يرغب الأباء في حماية طفلهما من الفشل، ولكن يجب عليهما أن يتركوا طفلهما يجرب ويفشل ليتعلم من تجربته وألا يكرر ما تسبب في فشله المرة السابقة، بل يحفزونه ويشجعونه على تكرار تجاربهم.
طفلة واثقة من نفسها ساعده بالعثور على شغفه
يجب على الوالدين أن يساعدان طفلهما على استكشاف اهتماماته الخاصة والتي تساعده على تطوير ذاته وزيادة ثقته بنفسه.
ساعده يحدد هدفه
يجب على الوالدين أن يساعدان طفلهما على تحديد أهدافه في الحياة، مع وضع خطة تلائم الواقع لتساعده على تحقيق أهدافه في المستقبل.
احتفل بنجاحه
يجب على الوالدين أن يحتفلان بمجهودات طفلهما ونجاحه الذى حققه، مما يساعد على تقوية ثقته بنفسه مع مرور الوقت.
MENAFN25122023000132011024ID1107654866
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.