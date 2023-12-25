كيفية تنظيف أربطة حذائك؟.. طرق بسيطة تجعل حذاءك جديداً مرة أخرى

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- Youm7) شكل الأحذية ونظافتها يزيد من جمالك وجاذبيتك، فحين تكونى متكاملة اللأناقة تكونين أكثر ثقة وجمالا، وكما يقولون فى المثل الدارج راحتك تبدأ من قدميك، فهذه المرة سنقول شياكتك ستكتمل من قدميك، عندما تكون رابطة حذائك متسخة لابد من نظافتها بطريقة سهلة وبسيطة وجعل الحذاء جديداً مرة أخرى، ووفقاً لموقع "thespruce" تعرف على كيفية الحفاظ على مظهر أربطة حذائك في أفضل حالاته.
كيفية غسل أربطة الحذاء في الغسالة
إزالة الأربطة من الأحذية:
في البداية يجب عليك أن تفصل الأربطة عن الحذاء حتى تستطيعى تنظيف الرابطة بشكل جيد
الأربطة بعد التنظيف
شطف التربة السطحية:
قومى
بوضع الأربطة تحت الماء البارد الجاري لإزالة التربة السائبة. الماء البارد يساعد في إزالة البقع البشكل أقوى أكثر من الماء الدافئ أو الساخن .
معالجة الأربطة:
قومى بوضع فرشاة أسنان قديمة أو فرشاة صغيرة ذات شعيرات ناعمة في كمية من منظف الغسيل السائل الثقيل أو مزيل البقع، ثم قومى بتوزيع المنظف على جانبي الأربطة على سطح مستو.
وضع الأربطة في كيس غسيل شبكي:
عليكى بوضع الأربطة في كيس غسيل شبكي حتى لا تتشابك في الغسالة. ويسهل عليكى إخراجها بسهولة بعد التنظيف.
تنظيف الرباط بالفرشة
غسل الأربطة:
يتم وضع الكيس الشبكي مع الألوان المشابهة له ويتم غسله بالماء الدافئ إلى الساخن باستخدام منظف عالي التحمل.
تعليق الأربطة لتجف:
قومى بتعليق الأربطة حتى تجف، واحذري أن تقومي بوضع أربطة حذائك في المجفف حيث تعمل الحرارة على إذابة الأطراف البلاستيكية.
تنظيف الرباط
كيفية غسل أربطة الحذاء يدوياً
يتم أولاً إزالة الأربطة من الحذاء وشطف التربة السطحية السائبة باستخدام منظف عالي التحمل أو مزيل البقع ثم ابدأ بغسله يدوياً بتلك الطرق.
غسيل الرباط
مزج محلول التنظيف:
قومى
بملئ أربعة أكواب من الماء الساخن، ثم قومى بإضافة نصف ملعقة صغيرة من منظف الغسيل السائل الثقيل.
خلط أربطة الحذاء بمحلول المنظفات:
قومى بخلط أربطة حذائك بمحلول المنظفات وحركها لبضع دقائق حتى تبتل جيداً وتختلط بالمحلول جيداً، ثم اتركها لمدة 30 دقيقة على الأقل.
تنظيف الرباط
فحص الأربطة:
قومى بشطف الأربطة بالماء البارد، فإذا وجدتها نظيفة ومشرقة فهي جاهزة للتعليق، بينما إذا وجدتها كما هي فقم بالتبييض ونقع الماء باستخدام الكلور أو المبيض المعتمد على الأكسجين.
شطف الأربطة:
في النهاية يتم غسل الأربطة بالماء البارد وتعليقها لتجف.
حفظ الرباط على الشماعة
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