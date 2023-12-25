كيفية تنظيف أربطة حذائك؟.. طرق بسيطة تجعل حذاءك جديداً مرة أخرى

MENAFN - Youm7) شكل الأحذية ونظافتها يزيد من جمالك وجاذبيتك، فحين تكونى متكاملة اللأناقة تكونين أكثر ثقة وجمالا، وكما يقولون فى المثل الدارج راحتك تبدأ من قدميك، فهذه المرة سنقول شياكتك ستكتمل من قدميك، عندما تكون رابطة حذائك متسخة لابد من نظافتها بطريقة سهلة وبسيطة وجعل الحذاء جديداً مرة أخرى، ووفقاً لموقع "thespruce" تعرف على كيفية الحفاظ على مظهر أربطة حذائك في أفضل حالاته.





كيفية غسل أربطة الحذاء في الغسالة





إزالة الأربطة من الأحذية:

في البداية يجب عليك أن تفصل الأربطة عن الحذاء حتى تستطيعى تنظيف الرابطة بشكل جيد

الأربطة بعد التنظيف





شطف التربة السطحية:

قومى

بوضع الأربطة تحت الماء البارد الجاري لإزالة التربة السائبة. الماء البارد يساعد في إزالة البقع البشكل أقوى أكثر من الماء الدافئ أو الساخن .









معالجة الأربطة:

قومى بوضع فرشاة أسنان قديمة أو فرشاة صغيرة ذات شعيرات ناعمة في كمية من منظف الغسيل السائل الثقيل أو مزيل البقع، ثم قومى بتوزيع المنظف على جانبي الأربطة على سطح مستو.

وضع الأربطة في كيس غسيل شبكي:





عليكى بوضع الأربطة في كيس غسيل شبكي حتى لا تتشابك في الغسالة. ويسهل عليكى إخراجها بسهولة بعد التنظيف.





تنظيف الرباط بالفرشة





غسل الأربطة:

يتم وضع الكيس الشبكي مع الألوان المشابهة له ويتم غسله بالماء الدافئ إلى الساخن باستخدام منظف عالي التحمل.





تعليق الأربطة لتجف:

قومى بتعليق الأربطة حتى تجف، واحذري أن تقومي بوضع أربطة حذائك في المجفف حيث تعمل الحرارة على إذابة الأطراف البلاستيكية.





تنظيف الرباط





كيفية غسل أربطة الحذاء يدوياً





يتم أولاً إزالة الأربطة من الحذاء وشطف التربة السطحية السائبة باستخدام منظف عالي التحمل أو مزيل البقع ثم ابدأ بغسله يدوياً بتلك الطرق.

غسيل الرباط





مزج محلول التنظيف:

قومى

بملئ أربعة أكواب من الماء الساخن، ثم قومى بإضافة نصف ملعقة صغيرة من منظف الغسيل السائل الثقيل.





خلط أربطة الحذاء بمحلول المنظفات:

قومى بخلط أربطة حذائك بمحلول المنظفات وحركها لبضع دقائق حتى تبتل جيداً وتختلط بالمحلول جيداً، ثم اتركها لمدة 30 دقيقة على الأقل.





تنظيف الرباط





فحص الأربطة:

قومى بشطف الأربطة بالماء البارد، فإذا وجدتها نظيفة ومشرقة فهي جاهزة للتعليق، بينما إذا وجدتها كما هي فقم بالتبييض ونقع الماء باستخدام الكلور أو المبيض المعتمد على الأكسجين.





شطف الأربطة:

في النهاية يتم غسل الأربطة بالماء البارد وتعليقها لتجف.

حفظ الرباط على الشماعة