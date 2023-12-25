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التنمية الصناعية: 14مكتب اعتماد لسرعة إنهاء إجراءات التراخيص الصناعية

12/25/2023 4:21:41 AM
(MENAFN- Youm7) قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف بعقد ندوة تعريفية موسعة دعت إليها كافة رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وكذلك كافة المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المعتمدة لدى الهيئة لشرح مهامها والخدمات التى تقدمها للمستثمرين الصناعيين في ظل توجه الهيئة نحو دمج المكاتب الاستشارية الخاصة لمساندة الهيئة في التيسير، وزيادة سرعة إنهاء إجراءات المستثمر الخاصة بمراجعة واعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية تفعيلًا لأحد أهم
محاور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ..



شهد الندوة كل من اللواء ياسر الوجيه نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمود سرج رئيس لجنة التراخيص الصناعية وتقنين القطاع غير الرسمي وعضو مجلس إتحاد الصناعات، وهدى الميرغني مستشار إتحاد الصناعات، مهندس هانى محمود عبد المجيد وزير الدولة للتنمية الادارية ووزير الاتصالات الأسبق، فضلاً عن عدد من قيادات الهيئة ورؤساء الغرف الصناعية وممثلي الحماية المدنية والبيئة ورؤساء المكاتب الاستشارية المعتمدة.



وأشادت ناهد يوسف خلال كلمتها بالتعاون المثمر مع اتحاد الصناعات المصرية مؤكدةً على أن كافة مقترحاتهم وملاحظاتهم ضمن المحركات الرئيسية في المبادرات والقرارات التي تقوم الهيئة باتخاذها. وأكدت على الدور الحيوي لمكاتب الإعتماد في مساندة عمل الهيئة، وعلى كونها تجربة رائدة نسعى للتوسع فيها تماشيًا مع توجهات الدولة نحو اختزال الإجراءات وعدم احتكار تقديم الخدمات الحكومية من خلال أجهزتها فقط.

ومن جانبه ثمًّن المهندس محمود سرج التعاون المثمر بين الهيئة واتحاد الصناعات، مشيدًا بتنظيم الهيئة لهذه الندوة التعريفية استجابة لطلب لجنة التراخيص وتقنين أوضاع المصانع بالاتحاد مطالبًا بمواصلة الهيئة لهذا النهج في توفير المزيد من التيسيرات للمستثمر الصناعي.



يُذكر أن مكاتب الاعتماد وعددها 14 مكتب هم: المجموعة الفرنسية للخدمات الاستشارية-عساف، دار الاستشارات الهندسية، دار الاستشارات المعمارية، إيجك-بيت خبرة هندسي، المكتب الاستشاري الهندسي، مجموعة بناء للاستشارات، العفيفي للاستشارات الهندسية، إنجينيرنج بيرو، عبد الفتاح محمد اليمنى، صالح وحجاب استشارات هندسية واقتصادية متكاملة، مكتب مصر للاستشارات، كوزموس E
للتصميمات والإشراف والاستشارات الهندسية، المكتب المصري للاستشارات الهندسية-بيكت، مكتب جرجس ملاك فرج. وقد تم إتاحة معلومات تفصيلية عن المكاتب أمام المستثمر على بوابة الهيئة الإلكترونية وكذلك صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وخلال فعاليات الندوة قامت كافة مكاتب الاعتماد بتناول عروض تقديمية عن أنشطتها وخدماتها وانتشارها الجغرافي، والمهام التي تقوم بها في إطار التيسير على المستثمرين في اجراءات استصدار التراخيص الصناعية
وفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشآت الصناعية أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات الفنية المطلوبة وغيرها من الإجراءات المقررة قانونًا.



وأوضحت ناهد يوسف أن جميع المكاتب الحاضرة اليوم تم اختيارها بدقة ووفقًا لأعلى معايير الخبرة والتأهيل الفني والمالي، بما يضمن جودة تقديم الخدمة للمستثمر الصناعى، وتسريع عملية مراجعة واستخراج تراخيص المنشآت الصناعية، في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدة على تولي الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.


















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